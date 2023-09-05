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Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие

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Источник изображения: topwar.ru

Эсминец типа Zumwalt прибыл в порт города Паскагула в американском штате Миссисипи для модернизации и перевооружения. Об этом сообщает Defense News.

Издание подчеркивает, что соответствующие работы уже начались. Так, корабельная гиперзвуковая ракетная установка для эсминца будет готова к испытаниям в 2024 году. Корабли типа Zumwalt начнут получать их в 2025 году.

По словам представителя Военно-морских сил (ВМС) США Арло Абрахамсона, модернизация позволит эсминцам типа Zumwalt остаться одними их самых технологически продвинутых и смертоносных кораблей на американском флоте.

В мае в публикации 19FortyFive отмечалось, что гиперзвуковые ракеты, создаваемые в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS), которыми планируют оснастить эсминцы ВМС США типа Zumwalt, позволят кораблю поражать новые цели.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
05.09.2023 15:26
Судя по данным из источников эти ракеты на основе зенитных ракет для SM-6. Они до 5М и им далеко до Циркона.
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