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В России объяснили уникальность «Сармата»

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Траекторию полета российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» невозможно рассчитать, поскольку она маневрирует. Уникальность ракеты объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

«Предположу, чем "Сармат" уникален: он выходит практически на космическую орбиту, оттуда идет на цель, причем цель и маршрут рассчитать невозможно, так как он идет не по баллистической траектории, невозможно предугадать, куда упадет боеголовка. "Сармат" выполняет определенные маневры на маршруте, из-за чего рассчитать его траекторию невозможно», — сказал он.

Эксперт отметил, что «Сармат» способен доставить боезаряд мощностью от нескольких десятков килотонн до мегатонны, чего может хватить для уничтожения города, сравнимого по площади с Нью-Йорком. Он предположил, что разделяющаяся головная часть «Сармата» несет от одной до десяти ядерных боеголовок и ложные цели, отвлекающие средства противоракетной обороны. Каждая боеголовка может маневрировать.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой МБР поставили на боевое дежурство.

В конце июня военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что дальность полета «Сармата» составляет 15-16 тысяч километров. Ракета может лететь к цели как через Северный, так и через Южный полюс.

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Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Ядерный щит
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