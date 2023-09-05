В России объяснили уникальность «Сармата»

Траекторию полета российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» невозможно рассчитать, поскольку она маневрирует. Уникальность ракеты объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

«Предположу, чем "Сармат" уникален: он выходит практически на космическую орбиту, оттуда идет на цель, причем цель и маршрут рассчитать невозможно, так как он идет не по баллистической траектории, невозможно предугадать, куда упадет боеголовка. "Сармат" выполняет определенные маневры на маршруте, из-за чего рассчитать его траекторию невозможно», — сказал он.

Эксперт отметил, что «Сармат» способен доставить боезаряд мощностью от нескольких десятков килотонн до мегатонны, чего может хватить для уничтожения города, сравнимого по площади с Нью-Йорком. Он предположил, что разделяющаяся головная часть «Сармата» несет от одной до десяти ядерных боеголовок и ложные цели, отвлекающие средства противоракетной обороны. Каждая боеголовка может маневрировать.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой МБР поставили на боевое дежурство.

В конце июня военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что дальность полета «Сармата» составляет 15-16 тысяч километров. Ракета может лететь к цели как через Северный, так и через Южный полюс.