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ТАСС

Запуск первого японского модуля для посадки на Луну назначили на 7 сентября

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Hакета H-2A
Hакета H-2A.
Источник изображения: © Japan Aerospace Exploration Agency/Getty Images

Как сообщили в компании Mitsubishi Heavy Industries, аппарат предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны под названием SLIM состоится 7 сентября. Об этом сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries.

Старт назначен на 08:42 по местному времени (02:42 мск). В компании отмечают, что следят за погодными условиями в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, поскольку запуск ракеты с модулем уже несколько раз переносился по причине сильного ветра. Стартовое окно закрывается 15 сентября.

Аппарат высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности. Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis.

Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле этого года японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью. 

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