В США заявили о создании неумеющей воевать армии

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создают армию, которая не умеет воевать

Популизм Вашингтона привел к созданию армии, которая не умеет воевать. Об этом 3 сентября заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM, трансгендерному лобби и профсоюзу учителей», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, надо смотреть в лицо даже неприятным фактам. Макгрегор считает, что эти тенденции в рядах ВС США необходимо прекратить.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что в корпусе морской пехоты США при обращении солдат к командирам планируют отказаться от обращений «Да, сэр» и «Да, мэм» в рамках перехода на гендерно-нейтральные стандарты.