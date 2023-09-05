Оператор БПЛА рассказал о плюсах работы рядом с противником

Работа в непосредственной близости от позиций противника имеет свои плюсы для оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в понедельник, 4 сентября, поделился с «РИА Новости» боец 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота ВС РФ.

Он объяснил, что поиск боевой техники неприятеля становится значительно проще, если можно услышать, когда ее применяют. Обращая внимание на звуки выстрелов и шум при движении, оператор в разы быстрее определяет координаты цели.

Как отметил собеседник агентства, российская артиллерия действует быстро и наносит точные удары: при корректировке работы миномета калибром 120 мм после пристрелочного выстрела отклонение не превышает 15 м.

«Это хороший результат, дальше цель полностью поражается», — заключил военный.

Накануне разведчик Южной группировки войск РФ сообщил, что минометным огнем были уничтожены ближайшие к позициям РФ блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Благодаря расчетам БПЛА ликвидировать цель удалось с трех выстрелов.

Также 3 сентября разведчик мотострелковой бригады Северного флота рассказал, что операторы БПЛА ВС РФ круглосуточно ведут наблюдение за подъездными путями у линии фронта. По его словам, в настоящее время ВСУ не ведут крупномасштабных наступательных действий. Противник в основном контратакует малыми группами на отдельных участках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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