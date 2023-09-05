Войти
Известия.ru

Оператор БПЛА рассказал о плюсах работы рядом с противником

606
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Работа в непосредственной близости от позиций противника имеет свои плюсы для оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в понедельник, 4 сентября, поделился с «РИА Новости» боец 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота ВС РФ.

Он объяснил, что поиск боевой техники неприятеля становится значительно проще, если можно услышать, когда ее применяют. Обращая внимание на звуки выстрелов и шум при движении, оператор в разы быстрее определяет координаты цели.

Как отметил собеседник агентства, российская артиллерия действует быстро и наносит точные удары: при корректировке работы миномета калибром 120 мм после пристрелочного выстрела отклонение не превышает 15 м.

«Это хороший результат, дальше цель полностью поражается», — заключил военный.

Накануне разведчик Южной группировки войск РФ сообщил, что минометным огнем были уничтожены ближайшие к позициям РФ блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Благодаря расчетам БПЛА ликвидировать цель удалось с трех выстрелов.

Также 3 сентября разведчик мотострелковой бригады Северного флота рассказал, что операторы БПЛА ВС РФ круглосуточно ведут наблюдение за подъездными путями у линии фронта. По его словам, в настоящее время ВСУ не ведут крупномасштабных наступательных действий. Противник в основном контратакует малыми группами на отдельных участках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
СФ
Похожие новости
15.08.2023
Форум «Армия-2023» — главные события и экспонаты
10.08.2023
США хотят усилить присутствие в Арктике для борьбы с Россией. Но есть нюанс
02.11.2022
Дальше по коридору: движение в черноморской зоне безопасности приостановлено
12.08.2019
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
25.04.2019
Надежда на серию: для ВМФ России заложили несколько новых кораблей
14.09.2018
Боевые машины поддержки танков "Терминатор" будут участвовать в маневрах "Восток-2018"
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 16:37
  • 54974
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России