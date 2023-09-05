Губернатор: На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе на нужды СВО

ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. Производство дронов-камикадзе для нужд спецоперации запущено на Камчатке, первая партия беспилотников уже готова к отправке на фронт, сообщил глава края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

"На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе – их будем направлять нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции. К отправке уже готова первая партия – 80 беспилотников. Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад", — написал Солодов.

По его словам, еще правительству региона предстоит обеспечивать связку камчатских производителей, операторов, а также обучение подразделений Вооруженных сил России, которые базируются на территории Камчатки, управлению дронами и их обслуживанию.

"Такая возможность у нас появилась благодаря тому, что проект получил поддержку в рамках ТОР "Патриотическая", — заключил Солодов.