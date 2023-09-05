AP: военных ВСУ демотивируют заявления Запада о провале контрнаступления

Западные политики и средства массовой информации негативно влияют на боевой дух украинской армии своими заявлениями о провале контрнаступления. Об этом 3 сентября сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины (ВСУ)

«Нашим солдатам тяжело слышать, что наступление идет слишком медленно. Мы здесь наблюдаем ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого», — приводятся слова украинского боевика.

Мнение Запада о неудачах ВСУ беспокоит и других украинских боевиков.

Ранее в этот день член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что киевский режим проигрывает в конфликте с Россией.

Кроме того, издание Mysl Polska отметило, что положение ВСУ осложнилось из-за тактики главнокомандующего Валерия Залужного. Наконец, время играет не на пользу ВСУ — быстрая атака могла бы принести результат, но бои под Работино тянутся уже несколько месяцев, что позволяет российской стороне накапливать резервы и дополнительно укрепляться, объясняется в материале.

Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, украинские военные находятся в тяжелом положении, при этом неудачи ВСУ на поле боя также оборачиваются имиджевыми потерями как для киевского режима, который не может похвастаться какими-либо достижениями, так и для Запада. Киев получил оружие, собрал около 60 тыс. человек, но безвозвратные потери ВСУ уже составляют свыше 40 тыс. военных.

31 августа глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на брифинге посоветовал критикам контрнаступления заткнуться и самим приехать в страну для участия в боевых действиях. Критикующие темп наступления таким образом плюют в лицо украинскому боевику, который рискует своей жизнью, добавил он.

Между тем 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сам заявлял, что контрнаступление страны идет очень сложно. По его словам, «тысячи мин» преграждают дорогу украинским националистам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.