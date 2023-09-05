Источник изображения: Фото: "Рейнметалл"

Германский "Рейнметалл", снабжавший нацистов в годы Второй Мировой войны оружием и боевой техникой, вновь занялся привычным для себя делом - в настоящее время концерн работает на нацистов, правда, уже с Украины. И, кроме "Леопардов", на которых боевики ВСУ рисуют балкенкройцы, в "горячую точку" готовы отправить новейший KF51.

Эта боевая машина названа как известный танк германских оккупантов - PzKpfw V, более известный, как "Пантера".

59-тонный монстр, существующий пока как ходовой макет, планируется оснастить 130-мм пушкой, имеющей автомат заряжания. Также KF51 получит дополнительное вооружение в виде дистанционно-управляемых пулеметов, дронов-камикадзе, защита будет усилена комплексом активной защиты. Экипаж состоит из четырех человек, но один из бойцов будет непосредственно управлять БПЛА.

Источник изображения: Фото: "Рейнметалл"

Немцам не терпится испытать эти танки в реальной боевой обстановке на Украине, они даже готовы построить киевскому режиму завод, способный производить до четырех сотен единиц в год.

Правда, не объясняется, как будет обеспечиваться безопасность этого предприятия и откуда у страны, которая существует лишь за счет западной помощи, найдутся средства. К тому же, до сих пор не решен ряд технических проблем. Поэтому, скорее всего, бандеровские нацисты вместо "Пантер" будут получать устаревшие версии "Леопардов".

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