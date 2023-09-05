Войти
Вестник Мордовии

Внуки немецких оккупантов хотят испытать танк KF51 "Пантера" на Украине

619
0
0

Источник изображения: Фото: "Рейнметалл"

Германский "Рейнметалл", снабжавший нацистов в годы Второй Мировой войны оружием и боевой техникой, вновь занялся привычным для себя делом - в настоящее время концерн работает на нацистов, правда, уже с Украины. И, кроме "Леопардов", на которых боевики ВСУ рисуют балкенкройцы, в "горячую точку" готовы отправить новейший KF51.

Эта боевая машина названа как известный танк германских оккупантов - PzKpfw V, более известный, как "Пантера".

59-тонный монстр, существующий пока как ходовой макет, планируется оснастить 130-мм пушкой, имеющей автомат заряжания. Также KF51 получит дополнительное вооружение в виде дистанционно-управляемых пулеметов, дронов-камикадзе, защита будет усилена комплексом активной защиты. Экипаж состоит из четырех человек, но один из бойцов будет непосредственно управлять БПЛА.

Источник изображения: Фото: "Рейнметалл"

Немцам не терпится испытать эти танки в реальной боевой обстановке на Украине, они даже готовы построить киевскому режиму завод, способный производить до четырех сотен единиц в год.

Правда, не объясняется, как будет обеспечиваться безопасность этого предприятия и откуда у страны, которая существует лишь за счет западной помощи, найдутся средства. К тому же, до сих пор не решен ряд технических проблем. Поэтому, скорее всего, бандеровские нацисты вместо "Пантер" будут получать устаревшие версии "Леопардов".

ВНИМАНИЕ! При использовании материалов Сетевого издания "Информационное агентство "Вестник Мордовии" (Свидетельство о регистрации СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Эл № ФС 77 – 49053) ССЫЛКА на источник обязательна.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
ИТ
Похожие новости
24.06.2022
"Танк для большой войны": немцы представили свою новую "Пантеру"
06.09.2021
«Стрелец» идет в разведку
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
09.06.2016
Как «Армата» повлияла на танковое перевооружение в мире
03.12.2012
Интегрированное поле боя
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 16:37
  • 54974
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России