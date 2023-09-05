Mysl Polska: ВСУ ухудшили свое положение из-за нерабочей тактики

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно осложнилось из-за тактики главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом в воскресенье, 3 сентября, пишет издание Mysl Polska.

«Около двух недель назад ВСУ приблизились к передовой ВС РФ восточнее Работино <...> Однако этого недостаточно, просто захват этого села, без окружающих высот, ничего не даст», — говорится в публикации.

Между тем, фокус внимания украинского командования сместился в сторону Вербового — по всей видимости, чтобы заставить ВС РФ отступить. Проблема заключается в том, что в распоряжении ВСУ относительно узкий участок фронта в низине. Для того, чтобы добиться успеха в подобных условиях требуется в разы больше сил и средств, чем есть к Киева.

Наконец, время играет не на пользу ВСУ — быстрая атака могла бы принести результат, но бои под Работино тянутся уже несколько месяцев, что позволяет российской стороне накапливать резервы и дополнительно укрепляться.

Ранее в этот день статье на сайте Asia Times отмечалось, что после провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому надо попытаться как можно скорее стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия. Киев не смог добиться поставленных целей, о чем говорит ситуация в Херсонской и Запорожской областях, отметили в материале.

Накануне в Донецкой Народной Республике рассказали, что за три месяца контрнаступления ВСУ удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта, при этом Киев потерял более 70 тыс. военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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