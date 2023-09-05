Войти
Известия.ru

В Польше заявили об ухудшении положения ВСУ из-за нерабочей тактики

605
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

Mysl Polska: ВСУ ухудшили свое положение из-за нерабочей тактики

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно осложнилось из-за тактики главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом в воскресенье, 3 сентября, пишет издание Mysl Polska.

«Около двух недель назад ВСУ приблизились к передовой ВС РФ восточнее Работино <...> Однако этого недостаточно, просто захват этого села, без окружающих высот, ничего не даст», — говорится в публикации.

Между тем, фокус внимания украинского командования сместился в сторону Вербового — по всей видимости, чтобы заставить ВС РФ отступить. Проблема заключается в том, что в распоряжении ВСУ относительно узкий участок фронта в низине. Для того, чтобы добиться успеха в подобных условиях требуется в разы больше сил и средств, чем есть к Киева.

Наконец, время играет не на пользу ВСУ — быстрая атака могла бы принести результат, но бои под Работино тянутся уже несколько месяцев, что позволяет российской стороне накапливать резервы и дополнительно укрепляться.

Ранее в этот день статье на сайте Asia Times отмечалось, что после провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому надо попытаться как можно скорее стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия. Киев не смог добиться поставленных целей, о чем говорит ситуация в Херсонской и Запорожской областях, отметили в материале.

Накануне в Донецкой Народной Республике рассказали, что за три месяца контрнаступления ВСУ удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта, при этом Киев потерял более 70 тыс. военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
06.09.2022
«Байрактар» пока не продается
10.08.2022
Кто есть кто в украинской военной верхушке
13.11.2019
NZZ (Швейцария): Путин наслаждается своей победой над "НАТО со смертью мозга"
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
18.05.2015
Mistral вступил в морское расторжение
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
01.10.2014
«Восток-2014» превзошел «Запад-81»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 16:37
  • 54974
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России