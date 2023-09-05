Войти
ТАСС

Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО

618
0
+1
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Источник сообщил, что первый экипаж, успешно выполнивший такую задачу, представили к госнаградам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

"Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам", - заявил собеседник агентства.

"Кинжал" - это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Носителем ракет является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Кроме того, ранее сообщалось, что под "Кинжалы" должны быть оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Краткие характеристики ракетного комплекса "Кинжал" назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км; ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг. Ракета "Кинжал" обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-31
Су-34
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
10.10.2022
У России крупнейший ядерный арсенал. Силы НАТО будут уничтожены за полчаса
23.12.2021
Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину
07.06.2021
Сложности взаимопонимания
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
04.09.2019
Кто хозяин на Черном море
12.08.2019
Российский гиперзвук: Кинжал" впервые показали публике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 16:37
  • 54974
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России