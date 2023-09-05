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РИА Новости

В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3

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Российская БМП-3 в зоне спецоперации
Российская БМП-3 в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Курганмашзавод": выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился в три раза за время специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.

"Курганмашзавод" в связи с началом спецоперации провел ряд мероприятий, связанных с обеспечением выполнения гособоронзаказа, который предполагает в том числе дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства", — сказал Хромов.

БМП-3 разработана и серийно производится на "Курганмашзаводе" и предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-миллиметровое орудие - пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде - до 9,5 километра в час.

Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может транспортироваться самолетами и морскими десантными кораблями.

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БМП-3
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