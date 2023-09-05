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РИА Новости

В Госдуме заявили, что российская армия никогда не уйдет из Крыма

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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Депутат Шеремет назвал российскую армию гарантом безопасности Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что российские войска никогда не уйдут из Крыма, как бы того ни добивались украинские власти и их западные кураторы.

Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв.

"Российская армия никогда не уйдет из Крыма, так как является гарантом безопасности полуострова. Благодаря российским войскам в Крыму сегодня спокойно, крымчане ведут мирную жизнь, дети идут в школы, взрослое население работает и смотрит в завтрашний день с уверенностью, несмотря на постоянные террористические попытки украинских войск атаковать полуостров ракетами и беспилотниками", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Крым стал для Зеленского фобией, так как является оплотом русского мира и примером того, как могут развиваться территории, которые вернулись на свою историческую родину в Россию.

"Украине Крым нужен только потому, что этого требуют ее западные кураторы, которые хотели бы здесь разместить свои военные базы. У Зеленского маниакальное желание уничтожить Крым, но ему не удастся скрыться в дурдоме, он сполна ответит и понесет наказание за все, что совершил в отношении чуждого ему славянского народа", — сказал депутат.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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