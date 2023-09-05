"Жестокая красота". В Китае восхитились видом и мощью "Белого лебедя"

Национальное оружие России — самолет Ту-160. Плавные линии и белый цвет придают "Белому лебедю" элегантный вид, но не стоит заблуждаться по поводу его мощи, предупреждает пользователь Baijiahao. Этот тяжелый бомбардировщик — воплощение "жестокой красоты".

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 — это национальное оружие России. Элегантная форма, плавные линии в сочетании с уникальной белой краской ВВС РФ издалека придают самолету сходство с парящим в небе белым лебедем.

Но пусть внешний вид не вводит вас в заблуждение: Ту-160 — это самый большой дальний бомбардировщик на планете, он находится на вооружении почти 40 лет и с момента своего появления побил более 40 мировых рекордов. Многие думают, что, поскольку это продукт советской эпохи, сегодня он уже не обладает технологическими преимуществами. Но считать так — большая ошибка. Не будет преувеличением сказать, что, за исключением параметра малозаметности, Ту-160 нисколько не уступает американскому самолету В2.

Возьмем бомбовую нагрузку. В Ту-160 есть два независимых бомбоотсека, причем каждый оснащен шестипозиционным вращающимся держателем, который способен нести ракеты различных типов, в том числе обычные бомбы, атакующие управляемые снаряды ближнего действия, дозвуковые крылатые ракеты и атомные боеприпасы. Максимальная полезная нагрузка самолета достигает 45 тонн, что почти вдвое больше, чем у американского бомбардировщика B2. Боевой радиус Ту-160 при этом составляет 7,5 тысячи километров. Хотя этот советский самолет и выглядит элегантным и невесомым, его максимальная взлетная масса — 275 тонн. Обычный транспортный самолет рядом с ним кажется младшим братишкой. Будучи тяжелым бомбардировщиком, Ту-160 способен заставить каждого на поле боя осознать, что же такое "жестокая красота".

Вот каков Ту-160, способный составить конкуренцию американскому самолету B2. Этот советский бомбардировщик поступил на вооружение в мае 1987 года и получил прозвище "Белый лебедь" за свою элегантную форму и белый цвет. В чем же исключительность стратегического ракетоносца Ту-160 и почему у него столько поклонников среди любителей военной техники?

Что касается внешней конструкции, Ту-160 построен по схеме интегрального низкоплана с плавным переходом от крыла к фюзеляжу. Общая длина фюзеляжа — 54 метра. Крылья — изменяемой стреловидности, с размахом 55,7 метра. Хвост имеет крестообразную форму. Под крыльями Ту-160 расположены четыре трехвальных двухконтурных двигателя с общей форсажной камерой НК-32 конструктора Кузнецова, каждый из которых может обеспечить тягу до 25 тонн.

Более того, несмотря на кажущуюся неуклюжесть этого огромного аппарата, его максимальная продолжительность автономного полета достигает 17 тысяч километров. Это означает, что Ту-160 способен обеспечить эффективную тактическую поддержку с воздуха в любой точке мира, не опираясь на зарубежные базы. Первоначальная цель его создания также заключалась в том, чтобы получить возможность перелететь Тихий океан и атаковать бомбами США.

Отличительной чертой Ту-160 является способность преодолевать ПВО противника в сверхзвуковом высотном режиме. Конечная скорость до 2,08 Маха значительно сокращает время реакции противника. Даже если у врага есть шанс на перехват самолета, они невелики. К тому же бомбардировщик снижает их еще сильнее: он может выпускать крылатые ракеты большой дальности за пределами зоны действия радара в 3 тысячи километров для точного поражения захваченных целей.

Как бы враг ни сопротивлялся, стоит Ту-160 один раз взмахнуть крылом, и дело с концом. Как же создавался этот стратегический самолет, известный как самый прекрасный "Белый лебедь"?

В 1967 году советские ВВС выдвинули идею многоцелевого межконтинентального бомбардировщика, которому требовались лишь три высокие характеристики: скорость, точность и надежность. Под скоростью подразумевался сверхзвуковой полет, под точностью, разумеется, попадание в цель, а под надежностью понималось множество факторов, поэтому я пока назову это крепостью конструкции. Однако в условиях того времени выполнить указанные требования было практически невозможно, и после нескольких попыток проект был вынужденно заморожен. В январе 1975 года ОКБ Туполева возобновило разработку, приняв на вооружение схему М-18 с крылом изменяемой стреловидности. В декабре 1981 года прототип Ту-160 успешно прошел испытания и прослужил до 1987 года.

В те времена советские ВВС планировали закупить сто самолетов, но в 1991 году из-за экономического коллапса СССР распался, и производство Ту-160 было остановлено. В итоге всего было выпущено только 25 таких бомбардировщиков. После развала Советского Союза эта техника досталась по наследству России и Украине. Из-за того, соответствующий авиазавод находился на Украине, Москве досталось лишь шесть самолетов, а остальные 19 единиц отошли Киеву.

С развитием науки и техники российские военные неустанно модернизируют Ту-160, все больше адаптируя модель для современного поля боя. Хотя это продукт прошлого века, на сегодняшний день нет ни одной страны, способной создать подобный бомбардировщик.

Автор: Удивительные случаи из мира жестянок (小锅世界奇闻)