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Известия.ru

В Париже рассказали о трудностях выполнения миссии французских войск в Нигере

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou

Глава МИД Колонна: французские военные не могут выполнять свою миссию в Нигере

Войска Франции, дислоцированные в Нигере, не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Об этом 3 сентября заявила глава французского МИДа Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.

«Наши войска находятся в Нигере в соответствии с просьбой властей для оказания поддержки в борьбе с вооруженными террористическими группами, а также для подготовки местных военнослужащих. В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера», — сказала Колонна.

Накануне агентство Bloomberg написало, что Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны.

31 августа программный координатор Российского совета по международным делам, исследователь Института Африки РАН Никита Панин в беседе с «Известиями» сказал, что в отношениях Франции и Нигера сейчас прослеживается стратегия повышения ставок, причем курс на эскалацию берет Франция. Так он прокомментировал информацию о том, что власти Нигера лишили неприкосновенности посла Франции.

Мятежники 25 августа потребовали от посла Франции в Ниамее уехать из страны за 48 часов. Одной из причин такого решения стали действия властей Франции, которые идут вразрез с интересами Нигера, заявили представители нового правительства. МИД Франции отклонил требование мятежников к послу.

12 августа у военной базы Франции состоялась масштабная протестная акция жителей Нигера. Местные жители выразили несогласие с тем, что Франция вмешивается во внутренние дела их государства. По их словам, французские военные атаковали бойцов президентской гвардии африканской страны в районе Тиллабери, нарушив ее воздушное пространство.

3 августа вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено, а мятежники заявили о денонсации военных соглашений с Францией.

Накануне африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.

До этого, 31 июля, протестующие в Нигере уже проводили акцию с антифранцузскими лозунгами. Они требовали закрыть все иностранные базы в стране. В тот же день военные, пришедшие к власти в стране, заявили, что Нигер прекращает поставки золота и урана во Францию.


Президентская гвардия организовала мятеж в Нигере 26 июля. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее, а на следующий день они объявили, что он смещен. Военнослужащие ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день работа всех учреждений республики была приостановлена.

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Страны
Нигер
Россия
Франция
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