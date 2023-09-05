Защита и реакция: российские РСЗО получат бронирование

Для артиллерийских систем разработают способные выдержать атаку дронов тягачи

Российскую артиллерию в ближайшем будущем будут перевозить только автомобили с бронированной кабиной и дополнительной защитой. Их разработка уже началась, сообщили «Известиям» источники в Минобороны России. Также на бронеавтомобили пересадят реактивные системы залпового огня (РСЗО), включая сверхдальнобойные. Броня должна защищать экипажи от огня артиллерии и от ударов дронов, а само решение принято на основе опыта ведения спецоперации на Украине, отметили эксперты.

Для защиты артиллеристов

Минобороны России планирует усилить защиту артиллерийских систем. Уже принято решение о принятии на вооружение новых бронеавтомобилей-тягачей, а также бронированных баз для реактивных систем залпового огня, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Новые носители должны защищать не только от огня артиллерии противника, но и от ударов различных беспилотников. По словам собеседников издания, уже подготовлены тактико-технические требования и даже начались опытные работы.

Ожидается, что бронированную базу также получат дальнобойные реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Смерч».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Источник изображения: iz.ru

В настоящее время на вооружении ВС РФ уже стоят бронированные тягачи «КамАЗ-Медведь» и «Торнадо-У». Но теперь их номенклатура будет расширена. В частности, бронированные «колеса» должны получить расчеты гаубиц Д-20 и 2А36 «Гиацинт», а также 82-мм и 120-мм минометы.

— В первую очередь необходимо защитить машины систем РСЗО, особенно «Град» и «Ураган», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Они — в зоне действия артиллерии, которая находится в подчинении комплексов тактического уровня. Не так остро стоит вопрос с машинами дальнобойных «Торнадо-С» — они действуют за пределами тактического уровня. Небронированные тягачи используют Д-30, «Мста-Б» и прочие наши пушки разного калибра, которые относятся к тактической зоне. Естественно, они подвергаются ударам беспилотников и FPV-дронов, которые наблюдают их в режиме реального времени и могут уничтожить. Бронированные машины тоже не слишком помогут против прямого попадания FPV-дрона или артиллерийского снаряда. Но они защитят от осколков. Всё равно бронировать надо. Боевые действия показали необходимость повышения защищенности.

Традиционно реактивная артиллерия строится на колесной базе, и эти автомобили не оснащались дополнительными системами защиты. Предполагалось, что РСЗО прибывают на огневые позиции, наносят удар и сразу покидают их, не попадая под ответный огонь. РСЗО «Град» построены на шасси автомобиля «Урал». Более мощные «Ураганы» используют колесную базу ЗИЛ-135ЛМ, а наиболее дальнобойные «Смерчи» монтируются на базе четырехосного автомобиля МАЗ-543М.

Однако развитие беспилотных систем внесло свои коррективы. Системы защиты от ударных дронов появились сначала на бронемашинах, после чего потребовалось усиление и автомобильной техники.

С учетом боевого опыта

За время проведения специальной военной операции российские предприятия разработали и наладили выпуск новых бронеавтомобилей. Их впервые представили на параде 9 Мая в этом году. З-СТС «Ахмат» создавался с учетом опыта боевых действий. Конструкторам надо было в максимально сжатые сроки разработать недорогой, максимально простой в производстве, но маневренный и защищенный автомобиль для перевозки военнослужащих. С этой задачей они справились за 25 дней. Так, например, на производство «Ахмата» тратится в семь-десять раз меньше времени, чем на создание бронеавтомобилей семейства «Тайфун».

Салон бронеавтомобиля «Ахмат» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Ахмат» выполнен на трехосном полноприводном шасси «КамАЗ-5350» с колесной формулой 6Х6. Он отличается хорошей проходимостью и надежен при эксплуатации. Главная особенность — отсутствие сложного в производстве несущего кузова. Бронекапсула, в которой могут разместиться 10 военнослужащих, устанавливается на раму.

Машина рассчитана на эксплуатацию в самых экстремальных условиях, выдерживает температуру от –50 до +50 °C даже в горных районах на высоте до 4,5 тыс. м. Кроме того, она приспособлена для перевозки раненых: внутри возможно размещение носилок. Машина собирается на серийной раме с использованием отечественных комплектующих с «надстройкой», аналогичной по классу защиты машинам «Тайфун».

Еще одна машина, разработанная с учетом опыта боевых действий, — АМН-590951 «Спартак». Она построена на двухосном шасси и рассчитана на перевозку девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении.

Башенка машины оборудована 12,7-мм пулеметом «Корд». Боец имеет круговую бронезащиту. Дополнительные окна из бронестекла обеспечивают ему хороший обзор и своевременное обнаружение противника. Фронтальная и боковые поверхности, включая стекла, способны выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль.

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения 590951 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств под колесом до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Машина может разгоняться до 100 км/ч.

Недавно была представлена версия РСЗО «Торнадо-Г» (дальнейшая модернизация «Града») на базе удлиненной трехосной версии бронеавтомобиля «Спартак». Это первая разработка, призванная защитить расчет реактивной системы от пуль и осколков.

Роман Крецул

Алексей Рамм