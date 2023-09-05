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ТАСС

Зеленский сообщил, что Киев и Париж договорились о тренировках украинских летчиков

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Зеленский в самолете F-16
Зеленский в самолете F-16.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Президент Украины не уточнил, на каких самолетах будут тренироваться пилоты

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Париж договорились о тренировках летчиков с Украины во Франции.

Глава государства напомнил, что в воскресенье провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. "Есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов - наша коалиция современных истребителей становится крепче", - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале. Зеленский не уточнил названия самолета, управлять которым будут тренироваться летчики.

Украина настойчиво пытается добиться от западных стран начала обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16 и передачи самолетов украинской армии. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке летчиков, в этом им помогут еще девять стран. Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. 

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
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