Войти
Известия.ru

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов предрек Киеву новый Майдан из-за потерь ВСУ

600
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что жители Украины могут выйти на новый Майдан из-за недовольства действиями властей, которые отправляют десятки тысяч мужчин на убой на передовую.

Алаудинов обратил внимание, что сейчас в террористических запрещенных в РФ организациях «Айдаре» и «Азове», которые на Украине считаются элитными подразделениями, отправляют бойцов из всех подразделений, которые ничего не могут сделать на передовой и при любом удобном моменте сдаются в плен.


«Того «Айдара» и «Азова», который годами готовился к тому, что он должен противостоять российским силам, его уже нет. Он закончился. (…) То, что они с легкостью сдаются в плен, говорит о том, что у них того запала изначального уже нет», – заметил Алаудинов.

По его мнению, украинцы недовольны действиями киевских властей и совсем скоро могут выйти на Майдан.

«Это уже говорит о том, что украинская сторона как бы она наверху не заявляла, что они сейчас будут всех рвать и Москву уже возьмут. Мы с вами должны понимать, что потихоньку наступило то время, когда низы не могли, а верхи не хотели. Если мы вспомним историю России, Октябрьскую революцию, то на тот момент получалась такая ситуация, как сейчас на Украине. Я так думаю, что с таким расходом живой силы и техники Украина скоро придет к очередному Майдану. Мне кажется, это вопрос однозначный», — заявил Алаудинов.

Он заметил, что руководство Украины пытается скрыть потери в ВСУ. Однако известно, что на Украине собрали и подготовили к контрнаступлению 60 тыс. человек, затем их бросили их на передовую. В результате Киев потерял более 40 тыс. человек, а оставшиеся 20 тыс. человек в большинстве своем ранены.

«Чтобы закрыть эти дыры, со всех участков снимаются подразделения, бросаются именно на те участки, где у них идет контрнаступ. Собрать такое количество сил и средств и сжечь их в этом огне — неужели украинская сторона думает, что это того стоит? Ведь они перед собой ставят какие задачи? Освободить Крым до границ 1991 года. Сколько же человек им надо по новой закинуть в эту топку для того, чтобы, как они думают, освободить эти территории?» — задался вопросом командир спецназа «Ахмат».

Алаудинов заметил, что кладбища в Киеве расширили еще на 260 га под очередную мобилизацию. По его мнению, действия украинского командования противоречат логике и здравому смыслу.

Ранее в этот день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ощущается нехватка личного состава, людские ресурсы истощены, армия несет значительные потери, что вызывает «истерику» у президента страны Владимира Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
28.11.2022
Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО
05.09.2022
Россия больно дала сдачи Западу за санкции. И это только начало
16.06.2020
Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего
22.06.2017
Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
29.09.2015
Российские войска находятся на границе с Украиной на законных основаниях - Путин
29.09.2015
Демонстрация силы по-путински
18.02.2015
Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов: «Мы готовы к совместной работе с военными из Латинской Америки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 16:37
  • 54974
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.09 15:41
  • 1
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.09 05:27
  • 20
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 23:37
  • 1
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России