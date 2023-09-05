Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что жители Украины могут выйти на новый Майдан из-за недовольства действиями властей, которые отправляют десятки тысяч мужчин на убой на передовую.

Алаудинов обратил внимание, что сейчас в террористических запрещенных в РФ организациях «Айдаре» и «Азове», которые на Украине считаются элитными подразделениями, отправляют бойцов из всех подразделений, которые ничего не могут сделать на передовой и при любом удобном моменте сдаются в плен.

«Того «Айдара» и «Азова», который годами готовился к тому, что он должен противостоять российским силам, его уже нет. Он закончился. (…) То, что они с легкостью сдаются в плен, говорит о том, что у них того запала изначального уже нет», – заметил Алаудинов.

По его мнению, украинцы недовольны действиями киевских властей и совсем скоро могут выйти на Майдан.

«Это уже говорит о том, что украинская сторона как бы она наверху не заявляла, что они сейчас будут всех рвать и Москву уже возьмут. Мы с вами должны понимать, что потихоньку наступило то время, когда низы не могли, а верхи не хотели. Если мы вспомним историю России, Октябрьскую революцию, то на тот момент получалась такая ситуация, как сейчас на Украине. Я так думаю, что с таким расходом живой силы и техники Украина скоро придет к очередному Майдану. Мне кажется, это вопрос однозначный», — заявил Алаудинов.

Он заметил, что руководство Украины пытается скрыть потери в ВСУ. Однако известно, что на Украине собрали и подготовили к контрнаступлению 60 тыс. человек, затем их бросили их на передовую. В результате Киев потерял более 40 тыс. человек, а оставшиеся 20 тыс. человек в большинстве своем ранены.

«Чтобы закрыть эти дыры, со всех участков снимаются подразделения, бросаются именно на те участки, где у них идет контрнаступ. Собрать такое количество сил и средств и сжечь их в этом огне — неужели украинская сторона думает, что это того стоит? Ведь они перед собой ставят какие задачи? Освободить Крым до границ 1991 года. Сколько же человек им надо по новой закинуть в эту топку для того, чтобы, как они думают, освободить эти территории?» — задался вопросом командир спецназа «Ахмат».

Алаудинов заметил, что кладбища в Киеве расширили еще на 260 га под очередную мобилизацию. По его мнению, действия украинского командования противоречат логике и здравому смыслу.

Ранее в этот день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ощущается нехватка личного состава, людские ресурсы истощены, армия несет значительные потери, что вызывает «истерику» у президента страны Владимира Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.