В чём разница между 1934 годом и 2020-м, или Варшаве давно пора обратиться к Истории.

Прошло чуть более трёх лет после «памятных» президентских выборов в Беларуси. Схлынула волна эмоций и можно сказать, что у определённой части населения в сознании наступило полное прояснение. Немалая заслуга в этом принадлежит руководству страны, которое постаралось оперативно расставить все точки над «ё». С одной стороны – по горячим следам, пока всё свежо и памятно, с другой стороны – спокойно и рассудительно. Для того чтобы донести до людей правду о тех событиях, госструктуры постарались использовать наиболее доступные и эффективные способы доведения информации. В частности, на белорусском телевидении был создан документальный проект «2020», который включает в себя серию тематических фильмов. В них откровенно и без прикрас рассказывается о событиях лета-осени 2020 года: накануне выборов, во время самого голосования и после него. Недавно белорусским телезрителям была предоставлена возможность ещё раз просмотреть эти фильмы.

Со своей стороны, коллектив «Военно-политического обозрения» неоднократно указывал на ту ключевую роль, которую сыграли силовики, особенно сотрудники всех структур МВД Беларуси, в то сложное для страны время, чтобы её сохранить. И хотим ещё раз повторить – тогда, в 2020 году, все субъекты военной организации государства, в том числе и белорусская армия, приняли исчерпывающие меры, для отстаивания суверенитета и независимости Республики Беларусь. И они свою задачу выполнили.

Мало того, сегодня можно сказать, что силовики ни на минуту не прекращали этой работы. КГБ ловит шпионов и террористов, вскрывает и пресекает их замыслы, МВД ведёт кропотливую работу по поиску оставшихся преступников, засветившихся в 2020-м и продолжающих свою деструктивную деятельность. Вооружённые силы Беларуси совместно с российской армией в составе РГВ предпринимают все необходимые меры по обеспечению военной безопасности государства. Повторный прогон фильма «2020» (путёвку в жизнь проект получил в 2021 году) на каналах белорусского телевидения – это такая же мера, только в информационной сфере.

Запечатлённая на видео реальность, ставшая уже историей, заставляет удивляться, сколько лжи и ненависти было вылито на белорусов, не искушённых в информационно-психологических войнах. Вспомните, какие статьи и в каком количестве писались по заказу и публиковались проплаченными СМИ. Например, на TUT.BY: «Минус четыре зуба, подбитый глаз. В Гродно задержали и избили журналиста», «Власти выгодно спрятать дело в чёрном ящике пыточных камер и РУВД», «Пасынка избили на Окрестина», «Девушке запихивали в рот белый браслет», «Медики у здания Минздрава требуют пустить их в ИВС», «30-летний программист заявил о сексуальном насилии» и т.д. и т.п.

К слову, позже сотрудниками МВД Беларуси все информационные поводы, которые послужили «основой» для подобных публикаций, были перепроверены и «развенчаны», затем классифицированы как фейк. Кроме того, была тщательно изучена деятельность самих «независимых» СМИ и авторов, продуцировавших правдоподобную ложь прямо из воздуха. Все они (ну почти все, к сожалению) получили заслуженную оценку и…. соответствующее наказание. Естественно, всё – в строгом соответствии с белорусским законодательством.

Кстати, на днях сотрудники КГБ Беларуси показали документальный фильм о «похождениях» и задержании ещё одного такого писателя-«аналитика» – Андрея Поротникова («История предателя. Поротников»). Выяснилось, что этот предатель (самый настоящий – он сам признался) был завербован польскими спецслужбами и двенадцать лет (!) с ними сотрудничал. Помимо того, что Поротников добывал и передавал польской «дефензиве» требуемую информацию, он ещё и крапал заказные статейки о неудовлетворительном состоянии белорусской армии, провальной политике руководства страны в военной сфере и стагнации в области военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. То есть, писал всё то, что устраивало польских хозяев. Стоит ли напоминать, что отношение военно-политического руководства Польши к Беларуси и её населению всегда отличалось лицемерием и особым цинизмом? Наверное, стоит.

В нашем материале не просто так приведены примеры заголовков статей, размещённых лживыми ресурсами о фальшивых зверствах в изоляторе временного содержания, расположенного в 1-м переулке Окрестина (г.Минск). Документальные кадры третьего фильма («Ни шагу назад») проекта «2020» убедительно доказывают, что никаких издевательств, избиений, а тем более пыток, там не происходило, и подтверждают тот факт, что целый ворох различных «видосиков» от змагаров про «пытки-зверства» выполнены в польско-прибалтийских центрах психологических операций прямо «на коленке» и не выдерживают даже первичной проверки на достоверность.

А теперь вспомним ещё раз о том, о чём сами поляки пока не хотят вспоминать, но, вероятно, судя по ударной группировке Войска Польского, собранной вблизи белорусской границы, очень хотят повторить.

1934 год. Западная Белоруссия (в то время территория Польши), концлагерь «Береза-Картузская». Об этом ужасном месте мы уже писали (ВПО: «Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»), но, как говорится, «повторение – мать учения».

Польская администрация лагеря называла его «местом уединения», хотя уединиться там можно было разве что в карцере на бетонном полу, без воды и еды. Три месяца (в лучшем случае) заточения без суда и следствия просто потому, что белорусы не хотели становиться «быдлом» для польского «паньства». Среди узников были не только белорусы, несогласные с режимом санации, но и украинцы, евреи, а к 1939-му даже немцы, проживавшие на территории Польши.

Поляки сами признавались: основная цель заключения в «Берёзе-Картузской» — физическое и моральное уничтожение людей.

Степан Ястреб из села Рокитница Ковельского района вспоминает про «физзарядку» в лагере так: «Команды «лечь», «встать», «падай», «ползи» в каком-то невообразимо бешеном темпе следовали одна за другой. Тех, кто уже не мог встать на ноги, Томако (полицейский) заставлял ползать, а сам шёл рядом и ударами ноги в живот, спину, голову заставлял свою жертву глубже влезать лицом в грязь».

Вспоминает Михаил Пронько из Козичей Поставского района: «Кроме «строевых заданий», всем товарищам пришлось возить на себе воду. Нас запрягали в двуколку, на которой стояла бочка воды. На бочку садился полицейский и длинным кнутом погонял узников, как лошадей, приговаривая: «Быстрее, быстрее, скоты. Я вам покажу, как выступать против Польши!».

Андрей Кухарчук из деревни Мерчицы Логишинского района своими глазами видел, как издевались над неудачно бежавшим заключенным. Показательный акт наказания он описывает так: «Нас построили перед блоком и швырнули к нашим ногам обмякшее тело несчастного. Одежда изорвана в клочья, лицо превратилось в сплошное кровавое месиво, и узнать человека, как и разобрать номер на одежде, было невозможно».

Когда заключенные нарушали режим, их помещали в место, которое надзиратели называли «домом смерти». Карцер представлял собой «каменный мешок», где постоянно было темно, холодно и сыро. Паёк наказанному уменьшали вдвое, куртку давали только на ночь, а про сон можно было забыть: каждые два часа сменялись часовые, на призывы которых нужно было отвечать без промедления. Нет ответа — снова пытки. И так семь дней подряд.

По разным оценкам, через стены концлагеря «Берёза-Картузская» прошло от 8 до 10 тысяч людей: белорусы, поляки, евреи, украинцы, немцы и даже один китаец. Официально говорится о 13 погибших и одном случае самоубийства – узник, не выдержав пыток, перерезал себе горло. Кроме того, есть все основания полагать, что убитых и замученных заключенных в «Березе-Картузской» было значительно больше.

Обращаясь к современности и глядя на отношение варшавского руководства к беженцам с Востока (да и не только) и «соседям», отчётливо понимаешь, что пресловутая «польская спесь» никуда не исчезла, наоборот – при действующем режиме она расцвела буйным цветом, а идея Пилсудского «Польска от можа да можа» плотно засела в умах посполитого истеблишмента. Активно вмешиваясь во внутренние дела соседних государств – Украины и Беларуси (а нередко и стран Балтии), Польша целеустремлённо нагнетает напряжённость в регионе и провоцирует возникновение вооружённого конфликта в целях аннексировать территории некогда бывших «Восточных Кресов». При этом в Варшаве забывают, что именно такие особенности внешней политики польского государства не раз приводили к его исчезновению с политической карты мира.

Владимир Вуячич