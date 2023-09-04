Польша станет во главе ударной группировки войск, созданной против Беларуси.

Недавно мы рассказывали о завершении формирования в городе Краков штаба 2-го армейского корпуса ВС Польши (2-й АК), который полностью будет развернут к 11 сентября. Основной целью его создания является управление сухопутной группировкой Войска Польского, созданной на Белорусском направлении в ходе боевых действий.

Доказательством данного факта является участие штаба 2 АК и группировки польских войск в учениях Saber Junction-23, которые пройдут в Польше с 28 августа по 23 сентября. Параллельно, в период с 28 августа по 8 сентября, в Польше, Румынии и Германии проводятся артиллерийские учения с боевой стрельбой Arcane Thunder-23. Кроме того, вчера Варшава анонсировала учения Jesienny Ogień-23 на более чем 40 полигонах и участках местности, которые еще неделю назад назывались показом военной техники. Между тем, по нашим оценкам, только в Saber Junction примут участие более 40 тыс. человек.

Что касается Saber Junction, то они обычно проводятся на территории Германии. Единственный раз Saber Junction были проведены за пределами Германии в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к России. Тогда натовские боевые тактические группы были переброшены к польско-украинской границе. Фактически, подразделения НАТО отрабатывали совместные действия в случае агрессии по отношению к одной из стран-членов альянса.

Как правило, первая фаза учений Saber Junction включала перемещение бтгр США между полигонами Графенвер и Хоэнфельс. Однако в текущем году бтгр США будут переброшены на восток Польши. Для ясности, в Европе размещается десять бтгр США (из них четыре в Польше), каждая из которых насчитывает более 1 тыс. военнослужащих. Фактически, в учениях Saber Junction на польский полигон Жагань будут переброшены около 4 тыс. военнослужащих из Германии, Словакии и Венгрии. Следовательно, в Польше будут сформированы две полноценные американские бригады, в то время как еще одну бригаду сформируют из войск других стран-членов НАТО. Путем объединения бригад будет сформирована многонациональная дивизия. Скорее всего, она будет включена во второй эшелон польской сухопутной группировки, размещенной на Белорусском направлении.

Первоначально управление указанной ударной группой возьмет на себя командование на базе штаба 11-й танковой дивизии ВС Польши под руководством штаба 5-го АК ВС США. Однако с 11 сентября управление многонациональной дивизией и польскими силами передадут 2-му АК, о чем мы писали ранее.

Стоит понимать, что создание в Кракове командования, предназначенного для управления сухопутной группировкой войск для ведения боевых действиях, придает ясность в отношении целей и задач стратегической наступательной операции на Белорусском направлении.

Николай Астровский