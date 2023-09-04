Войти
Ростех

Ростех создал на основе интернета вещей платформу для управления вооружениями и военными объектами

458
0
0
Интернет вещей
Интернет вещей.
Источник изображения: rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал ИТ-решение на основе промышленного интернета вещей, которое позволяет контролировать состояние вооружения, специальной техники, военных объектов – от кораблей и машин до госпиталей и гарнизонов, а также создавать их цифровые двойники. Внедрение системы поможет повысить эффективность эксплуатации военной техники и сооружений, оперативность принятия решений.

Решение представляет собой новый модуль цифровой платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok, созданной специалистами НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника», – IIoT.Istok.Military. Программное обеспечение собирает информацию с датчиков, встроенных в оборудование, и отправляет в центр управления.

Модуль позволяет организовать систему мониторинга и управления техническими процессами, а также сформировать цифровой двойник вооружений, спецтехники, инженерной инфраструктуры или технологических установок. За счет сбора и обработки больших данных решение способно обеспечивать прозрачность эксплуатации оборудования и выявлять тренды в его работе, прогнозировать состояние аппаратуры и планировать техническое обслуживание.

«Цифровизация сегодня стала новой точкой роста для военного управления. Модуль IIoT.Istok.Military, как часть платформы промышленного интернета вещей, позволит организовать мониторинг различного оборудования в режиме реального времени и таким образом повысить безопасность и надежность эксплуатации военной техники и сооружений, доступность и достоверность информации, оперативность принятия решений. На данный момент нами разработан прототип нового модуля, а в перспективе система сможет охватить почти весь спектр задач, связанных с повседневной деятельностью вооруженных сил и с управлением жизненным циклом ВВСТ», – рассказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталий Александров.

IIoT.Istok входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Похожие новости
21.08.2023
В РФ впервые показали распознающий объекты с помощью нейросети дрон
20.08.2021
На "Армии-2021" покажут новый пистолет-пулемет Калашникова и еще 49 новинок
05.04.2021
Маршрут "Ярсов" впервые расчистили от мин с помощью СВЧ-пушки
19.02.2019
"Росэлектроника" представила на IDEX-2019 боевую информационную систему ПВО "Поляна-Д4М1"
06.07.2017
"Оборонка уже давно отошла от пропасти"
19.09.2016
Система PREMIS от Ростеха заменит импортное ПО
14.11.2014
Росэлектроника поставит Росатому инновационные дефектоскопы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:44
  • 54958
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?