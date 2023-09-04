Алаудинов заявил о тяжелом положении ВСУ из-за провала контрнаступления

Украинские военные находятся в тяжелом положении, при этом неудачи ВСУ на поле боя также оборачиваются имиджевыми потерями как для киевского режима, который не может похвастаться какими-либо достижениями, так и для Запада. Об этом журналистам заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Мы с вами видим ситуацию, что контрнаступ так называемый, он уже идет третий месяц, и за эти три месяца противник так и не смог отчитаться своему хозяину, Америке, о том, что они взяли хотя бы какой-то населенный пункт, что у них есть какие-то результаты», — отметил командир спецназа «Ахмат».

По его словам, Киев получил оружие, собрал около 60 тыс. человек, но безвозвратные потери ВСУ уже составляют свыше 40 тыс. военных.

«И 20 тыс. оставшихся. Из них целыми осталось очень малое количество. <...> Поэтому они вынуждены со всех участков фронта, где они могут, снимать свои подразделения, остатки этих подразделений, и перекидывать их к нам», — указал Алаудинов.

Он обратил внимание на то, что в начале контрнаступления Киев закидывал на передовую огромное количество живой силы и техники. После больших потерь ВСУ пересмотрели свою тактику и стали наступать в основном без техники. Алаудинов подчеркнул, что западные страны, наблюдая за тем, как горят их танки, БМП, требуют от режима президента страны Владимира Зеленского «экономить и беречь остатки техники», чтобы не нанести ущерб производителям американского и европейского ВПК.

«Поэтому получается, что танки «Челленджер» (Challenger 2), скажем, они до сих пор не введены в бой, потому что Англия тоже боится имиджевых потерь, потому что все эти танки, которые так сильно рекламировались, горят намного лучше даже, чем техника российского, советского производства», — уточнил Алаудинов.

Подразделения бойцов спецназа «Ахмат», по словам Алаудинова, растянуты широко — от Кременного участка до Лисичанского, а также на артемовском направлении в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, Он подчеркнул, что ВСУ не смогли нигде пробить линию оборону, как бы им этого ни хотелось.

Накануне в Донецкой Народной Республике рассказали, что за три месяца контрнаступления ВСУ удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта, но при этом Киев потерял более 70 тыс. военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.