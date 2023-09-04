Войти
ТАСС

Минобороны Украины разрешило призывать ограниченно годных к службе

528
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Повестки могут получить мужчины с такими диагнозами, как бессимптомный ВИЧ, клинически излеченный туберкулез и легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минобороны Украины расширило список категорий мужчин, подпадающих под призыв в ВС страны во время военного положения. Согласно приказу министерства, размещенному в электронной базе Верховной рады, теперь в армию будут призывать ограниченно годных к военной службе.

Таким образом, повестки могут получить мужчины с такими диагнозами, как бессимптомный ВИЧ, клинически излеченный туберкулез и легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики. Ограниченно годные будут проходить службу по конкретной военно-учетной специальности, которую будет определять военно-врачебная комиссия, следует из приказа.

Документом также упрощены требования по здоровью для желающих служить в десантно-штурмовых войсках и морской пехоте.

На Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
01.02.2022
Javan: Из-за США Европа оказалась на грани войны с Россией
16.11.2020
"Град" стал "Вербой": начался серийный выпуск украинской версии БМ-21
30.05.2019
Дестабилизация по всем фронтам: Минобороны о планах США
04.07.2017
Посол Белоруссии: учения "Запад-2017" не несут опасности, ажиотаж СМИ не имеет оснований
30.04.2015
В Украине разработан комплекс постановки помех способный выводить из строя вражеские беспилотники
25.04.2013
Украина незаслуженно попала в пятерку ведущих экспортеров оружия
13.01.2010
"Антонову" нарисовали безоблачную картину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:44
  • 54958
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?