Подводная лодка "Можайск" погрузилась на 190 м во время испытаний на Балтике

Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 636 во время торжественной церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге.

Погружение обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтфлота

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" во время испытаний на Балтике совершила погружение на глубину 190 м, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В ходе погружения на глубину 190 м экипаж подлодки и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Погружение подводной лодки обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

"После завершения подводной части экипаж "Можайска" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий испытаний в соответствии с планом", - отметила пресс-служба.

31 августа сообщалось, что экипаж подводной лодки "Можайск", проходящей заводские ходовые испытания в морских полигонах Балтийского флота, отработал первые погружения субмарины на глубину 50 м.

"Можайск" - многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", одиннадцатая в серии. Проект разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Субмарина предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.