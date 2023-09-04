Путин в разговоре со школьниками назвал генетику оружием разрушительной силы

Путин: развитие науки в области генетики создаст оружие разрушительной силы

Президент России Владимир Путин в разговоре со школьниками назвал генетику оружием страшной разрушительной силы. Кадры общения российского лидера с учениками показали в воскресенье, 3 сентября, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Говорят, что те, кто будет обладать или выйдет на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — сказал он.

Путин указал, что генетика является очень важной и опасной сферой.

«Важно, чтобы позитивные начала, которые заложены в самом предмете, не превратились в угрозу для человечества. И у нас так и будет!» — подчеркнул российский лидер.

Беседа со школьниками состоялась 1 сентября после урока «Разговор о важном», который провел российский лидер. Открытый урок проводился в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей», на него были приглашены школьники, имеющие выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.

В рамках урока Путин также подчеркнул, что Россия в настоящее время идет и будет идти дальше по пути внедрения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). Однако ИИ не сможет заменить учителей в школах, подчеркнул он.