Военнослужащие ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторов НАТО

По словам украинских военных, офицеры альянса не понимают реальности на местах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что инструктора НАТО совершенно не понимают специфику военных действий в стране и неэффективно их готовят. Об этом написало украинское издание Kyiv Independent, пообщавшееся с несколькими бойцами ВСУ, воюющими на харьковском направлении.

"Все не так, как вы слышите на ежедневных брифингах и читаете в новостях", - рассказал один из военных. По его словам, российские войска в этом районе превосходят украинские в опыте, экипировке и вооружении.

При этом, пишет издание, пехотинцы находящейся на этом участке фронта бригады в течение трех недель находились в Германии для подготовки по стандартам НАТО. Солдаты, с которыми пообщались журналисты, не скрывают свое недовольство западными тренингами. По их словам, офицеры НАТО не понимают реальности на местах.

"Пехотинец НАТО знает, что его поддерживают, и может продвигаться вперед с уверенностью в том, что существует высокая вероятность того, что его не убьют и не покалечат", - приводит Kyiv Independent слова другого военного. Он поясняет, что в НАТО предусматриваются массированные подготовительные авиаудары, артиллерийские заграждения разминирование перед тем, как отправлять в бой пехоту. На Украине же, пожаловался он, существует и нехватка снарядов, и проблемы с ВВС, то есть пехотинцам для атак не хватает прикрытия.

Еще один из военных пояснил изданию, что стиль боя в украинской сельской местности сочетает в себе позиционный бой Первой мировой войны с технологиями и тактикой нынешнего века, однако это "находятся за пределами рулевой рубки НАТО". Кроме того, переводчики часто не имеют военного образования и не могут передавать точные команды или ответы между инструкторами и стажерами, отметил он, добавив, некоторым из этих инструкторов было бы полезно посетить Украину, чтобы понять, как все происходит в реальности.