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Интерфакс-АВН

Израиль просит США продать ему еще 25 F-35

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Источник изображения: Фото: Israeli Air Force

Иерусалим. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье направил США письмо с запросом на покупку еще 25 истребителей-бомбардировщиков F-35, пишет The Jerusalem Post.

Министерство не уточняет, когда рассчитывает получить из США дополнительные самолеты. Однако газета отмечает со ссылкой на источники, что в течение 2023 года стороны планируют завершить процедуру утверждения запроса. Новые F-35 при этом могут поступить в Израиль к 2026-2027 годам.

После этих поставок в распоряжении Израиля будет 75 самолетов данного типа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
F-35
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