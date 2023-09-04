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Интерфакс-АВН

В Белоруссии на учении "Эшелон" отрабатывают материально-техническое обеспечение Коллективных сил ОДКБ

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Эмблема ОДКБ
Эмблема ОДКБ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Минск. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - На учении "Эшелон" в Белоруссии отрабатывают материально-техническое обеспечение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ отрабатывают на учении "Эшелон-2023" в Белоруссии, сообщил в воскресенье руководитель учения Александр Мосолов.

"Основной задачей учения "Эшелон" является материально-техническое обеспечение Коллективных сил оперативного реагирования. Мы отрабатываем вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами, организации питания, банно-прачечное обслуживания в полевых условиях, медицинского обеспечения", - сообщил Мосолов.

В ходе учения отрабатываются вопросы технического обеспечения, ремонт техники в полевых условиях.

"Подготавливается аэродромный участок дороги для обслуживания авиации и ее заправки. Отрабатываются вопросы восстановления поврежденных железных дорог на полигоне Лесище", - сказал руководитель учения.

В полевых условиях отрабатываются вопросы заправки техники, в том числе массовой заправки боевой техники, а также заправки непосредственно топливозаправщиков.

Впервые, по словам Мосолова, практически отрабатываются вопросы взаимодействия с Минздравом - задействование местных больниц.

"Провели мероприятия по приему раненых и больных в областной больнице в Бресте", - отметил руководитель учения.

На учении также функционирует полевой механизированный хлебозавод и полевой отдел хранения.

1-6 сентября в Белоруссии проходит активная фаза совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2023". Учение проводится на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей с участием 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.

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