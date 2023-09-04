Ходаковский высказался о тактике применения БПЛА российскими войсками в ходе специальной военной операции

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Беспилотные летательные аппараты в последнее время играют крайне важную роль в действиях Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. О тактике применения БПЛА российскими войсками высказал свое мнение заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток».

По утверждению Ходаковского, тактика применения БПЛА разрабатывалась с учетом возможностей России по изготовлению средств разведки и поражения. В результате он делает два вывода – падают или сбиваются все без исключения дроны, вне зависимости от их стоимости и «начинки», и эффективность техники не зависит от ее стоимости.

То есть, дорогостоящие дроны с богатой в техническом плане «начинкой» падают и уничтожаются точно также, как и дешевые. Но почти все производители стараются делать свои беспилотники более совершенными в техническом плане, а в итоге они получаются дорогостоящими.

Значит, при разработке тактики мы сразу закладываем в формулу непродолжительную живучесть средств разведки и недостаточно высокий процент эффективности средств поражения, что должно компенсироваться массовостью и доступностью

- подчеркивает Ходаковский в своем Telegram-канале.

Полковник отмечает, что главным условием остается дальность. На ней экономить не стоит. Что же касается стоимости БПЛА, то оператор психологически должен воспринимать дрон расходником и не беспокоиться по поводу того, что дорогостоящая техника будет уничтожена. В противном случае, пострадает эффективность работы. Если ВС РФ начнут в массовом порядке применять дешевые дроны, то ни одна система противовоздушной обороны с такой нагрузкой не справится.