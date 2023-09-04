Медведчук заявил, что Россия может стать убежищем для не желающих воевать украинцев

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что западные страны могут поддержать украинские запросы о депортации, потому что "война выгодна властям этих стран, они на ней обогащаются и остановиться не могут"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия может стать единственным местом, где не желающие воевать украинцы получат убежище, если страны Запада согласятся помогать Киеву в депортации граждан для последующей мобилизации. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В авторской колонке на интернет-платформе "Смотрим" он обратил внимание на слова главы фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, который заявил, что фактически в любой, кроме России, стране мира правоохранительные органы Украины "могут прийти и сделать запросы на экстрадицию" людей и привезти их на Украину. "Тут важна позиция "цивилизованного" Запада. Ведь в случае помощи в такой экстрадиции право не воевать, быть пацифистом, иметь антивоенные политические и религиозные взгляды будет попрано в этой самой "цивилизации", - подчеркнул Медведчук.

"Что же делать украинцам, которые не хотят воевать, быть пушечным мясом в игре за чужие интересы? Приезжать в Россию - там их точно не выдадут и воевать за [президента Украины Владимира] Зеленского не заставят. Россия сегодня - спасение для украинцев, ведь Запад давно их предал и предаст неоднократно. А Россия принимает миллионы граждан Украины, дает возможность обустроиться, начать достойную жизнь, делать карьеру и бизнес", - отметил он.

Западные страны, считает Медведчук, вполне могут поддержать украинские запросы о депортации, потому что "война выгодна властям этих стран, они на ней обогащаются и остановиться не могут". "В этой ситуации судьба украинских беженцев западных выгодополучателей войны совершенно не интересует", - указал он.

"Украинская власть продолжает выталкивать украинцев в Россию вместе с территориями, и у нее это неплохо получается", - заключил Медведчук.