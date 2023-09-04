Экс-командующий Объединенными силами Великобритании назвал четыре составляющих якобы «победоносной» тактики для ВСУ на ближайший год

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В настоящее время Украина не может одержать победу над Россией, однако в случае усиления западной военной поддержки такой сценарий можно допустить к 2025 году. Об этом в статье для The Financial Times написал бывший командующий Объединенными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс.

Военный эксперт отметил, что от нынешнего контрнаступления ВСУ якобы никто и не ожидал вытеснения российских войск, хотя раньше украинские и даже западные военные говорили совсем иные слова. Продвижение украинских войск на Запорожском направлении Бэрронс назвал «скромным», отметив, что им удалось пройти на 12 километров, тогда как расстояние до Азовского моря по прямой – 88 километров.

В числе ключевых проблем контрнаступления ВСУ отставной британский командующий назвал дефицит средств противовоздушной обороны, нехватку артиллерийских боеприпасов, отсутствие мощных военно-воздушных сил, недостаток оборудования для разминирования.

Экс-командующий Объединенными силами Великобритании назвал четыре пункта якобы «победоносной» тактики для ВСУ на ближайший год. Во-первых, в холодное время года украинским формированиям надо совершать незначительные «наскоки» на российские позиции, чтобы снизить потери в своих рядах.

Во-вторых, украинской артиллерии надо сделать упор на контрбатарейную борьбу, что позволило бы истощить запасы орудий и боеприпасов российской армии.

В-третьих, Украине необходимо «нейтрализовать» Черноморский флот, в котором генерал в отставке видит одного из главных исполнителей разрушительных ракетных ударов по украинской военной инфраструктуре. Для этого, отмечает Бэрронс, российские корабли надо выводить из строя ракетными ударами и атаками морских беспилотников.

В-четвертых, Западу потребуется значительно увеличить поставки боеприпасов ВСУ к середине 2024 года. Генерал резюмировал, что Западу придется либо взять на себя обязательства по поддержке более жесткой и активной кампании, либо признать, что он обрекает Украину на боевые действия без вероятности победного завершения.