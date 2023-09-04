Войти
Военное обозрение

Экс-командующий Объединенными силами Великобритании назвал четыре составляющих якобы «победоносной» тактики для ВСУ на ближайший год

580
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время Украина не может одержать победу над Россией, однако в случае усиления западной военной поддержки такой сценарий можно допустить к 2025 году. Об этом в статье для The Financial Times написал бывший командующий Объединенными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс.

Военный эксперт отметил, что от нынешнего контрнаступления ВСУ якобы никто и не ожидал вытеснения российских войск, хотя раньше украинские и даже западные военные говорили совсем иные слова. Продвижение украинских войск на Запорожском направлении Бэрронс назвал «скромным», отметив, что им удалось пройти на 12 километров, тогда как расстояние до Азовского моря по прямой – 88 километров.

В числе ключевых проблем контрнаступления ВСУ отставной британский командующий назвал дефицит средств противовоздушной обороны, нехватку артиллерийских боеприпасов, отсутствие мощных военно-воздушных сил, недостаток оборудования для разминирования.

Экс-командующий Объединенными силами Великобритании назвал четыре пункта якобы «победоносной» тактики для ВСУ на ближайший год. Во-первых, в холодное время года украинским формированиям надо совершать незначительные «наскоки» на российские позиции, чтобы снизить потери в своих рядах.

Во-вторых, украинской артиллерии надо сделать упор на контрбатарейную борьбу, что позволило бы истощить запасы орудий и боеприпасов российской армии.

В-третьих, Украине необходимо «нейтрализовать» Черноморский флот, в котором генерал в отставке видит одного из главных исполнителей разрушительных ракетных ударов по украинской военной инфраструктуре. Для этого, отмечает Бэрронс, российские корабли надо выводить из строя ракетными ударами и атаками морских беспилотников.

В-четвертых, Западу потребуется значительно увеличить поставки боеприпасов ВСУ к середине 2024 года. Генерал резюмировал, что Западу придется либо взять на себя обязательства по поддержке более жесткой и активной кампании, либо признать, что он обрекает Украину на боевые действия без вероятности победного завершения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
ЧФ
Похожие новости
04.11.2022
Британия передавала Украине подводные беспилотники, заявил МИД России
31.10.2022
Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве "Северных потоков"
20.09.2021
Иголка в стоге, фантомный «Лидер», герои «перфоманса»
28.06.2021
Ракета на предупреждение: как будут останавливать корабли-нарушители
04.01.2021
Интервью командующего военно-морскими силами Украины
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
18.03.2015
Сценарий третьей мировой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:33
  • 54957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?