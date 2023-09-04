В Новосибирское высшее командное училище поступили более 60 участников СВО в 2023 году

Всего набор на первый курс училища составил порядка 500 человек

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Более 60 участников спецоперации по квоте поступили в Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище (НВВКУ) в 2023 году. Кроме того, на целевое обучение вуз принял более 20 детей офицеров - участников СВО, сообщил ТАСС замначальника училища по учебной и научной работе полковник Дмитрий Волоткович.

"Более 60 [зачисленных в 2023 году по квоте] - участники специальной военной операции. Дети офицеров - участников спецоперации также на бюджетные места были зачислены целевым набором, таких порядка 20 человек", - сказал Волоткович.

Он также уточнил, что в текущем году около половины поступивших - военнослужащие. Набор на первый курс училища составил порядка 500 человек - в последние годы он значительно вырос.

"Численность набора определяет министр обороны, мы выполняем тот государственный заказ подготовки военных специалистов, который нам определили. За последние 3 года набор увеличился более чем в 2,5 раза", - рассказал Дмитрий Волоткович в беседе с ТАСС.

В конце 2022 года президент РФ подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузах по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

НВВКУ - одно из ведущих военно-учебных заведений России. Основано в 1967 году как Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Нынешнее название получило в 2004-м. Среди выпускников училища - более 50 генералов, а также видные ученые, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, военные педагоги, писатели, артисты, телевизионные работники.