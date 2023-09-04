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ТАСС

Медведев: оказывая военную помощь Киеву, Япония втягивается в конфронтацию с РФ

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Как заявил замглавы СБ РФ, Россия "продолжает сражаться с нацизмом, который поднял свою голову теперь на Украине, как это ни печально и прискорбно звучит"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Япония все больше втягивается в конфронтацию с Россией, оказывая военную поддержку Украине. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании, которое провел в Южно-Сахалинске, видеозапись его фрагмента опубликована в Telegram-канале Медведева.

"Плохо и то, что рядом расположенная Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму и втягивается в военную конфронтацию", - сказал он, отметив, что адресует эти слова японскому руководству, находясь на сахалинской земле, в расчете на то, что они будут лучше услышаны.

При этом Медведев констатировал, что Россия "продолжает сражаться с нацизмом, который поднял свою голову теперь на Украине, как это ни печально и прискорбно звучит". "Причем при поддержке западных кураторов, которые в те годы, в годы Великой Отечественной войны, были нашими союзниками", - добавил он.

Ранее выступая на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, Медведев также указал на то, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Япония
Персоны
Медведев Дмитрий
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