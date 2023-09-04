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Военное обозрение

Американский журнал The Atlantic пишет о грядущих серьёзных проблемах в НАТО из-за Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Один из крупнейших американских журналов, The Atlantic, выпустил материал, где автор Филипп Пэйсон О’Брайан размышляет о возможной судьбе Североатлантического альянса в случае принятия в него Украины. Напомним, что Киев подал заявку на вступление в НАТО, однако в самом альянсе вместо принятия Украины в свой состав решили выдумать новый формат – «Совет НАТО-Украина» с непрогнозируемым по срокам (да и в целом) принятием этой страны в альянс.

О’Брайан, называя НАТО «единственной константой в мировой безопасности», пишет, что альянс стал победителем в Холодной войне и теперь размышляет над новыми вариантами расширения. Но эти варианты таят в себе и угрозы для НАТО. Одна из таких угроз – крах военного блока.

Американский аналитик:

Причиной этого краха станет глубокая разница во взглядах между популистским крылом Республиканской партии, которое возглавляет Дональд Трамп, что сейчас явно составляет большинство Республиканской партии, и экзистенциальными проблемами безопасности большей части Европы. Непосредственным катализатором краха станет война на Украине.

Автор, используя западные пропагандистские штампы о «защите украинской демократии», пишет, что США могут стать «меньшими союзниками Европы из-за того, что политики в Штатах начинают сомневаться в необходимости оказания дальнейшей помощи Украине».

О’Брайан предлагает обратить внимание на риторику кандидатов в президенты США – Вивека Рамасвами и Рона Десантиса, которые высказались против военной помощи Украине.

Далее автор пишет, что слова Рамасвами о том, что за Россией следовало бы признать новые регионы, «только подтолкнут Москву к дальнейшим действиям».

Американский журнал:

Даже если Джо Байден сможет переизбраться, республиканский контроль над Палатой представителей, Сенатом или ими обоими может существенно ослабить поддержку США украинских усилий. И если Трамп или один из его имитаторов выиграет президентский пост в ноябре 2024 года, Европа может оказаться перед новой американской администрацией, которая прекратит всякую поддержку Украины.
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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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