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Один из крупнейших американских журналов, The Atlantic, выпустил материал, где автор Филипп Пэйсон О’Брайан размышляет о возможной судьбе Североатлантического альянса в случае принятия в него Украины. Напомним, что Киев подал заявку на вступление в НАТО, однако в самом альянсе вместо принятия Украины в свой состав решили выдумать новый формат – «Совет НАТО-Украина» с непрогнозируемым по срокам (да и в целом) принятием этой страны в альянс.
О’Брайан, называя НАТО «единственной константой в мировой безопасности», пишет, что альянс стал победителем в Холодной войне и теперь размышляет над новыми вариантами расширения. Но эти варианты таят в себе и угрозы для НАТО. Одна из таких угроз – крах военного блока.
Американский аналитик:
Автор, используя западные пропагандистские штампы о «защите украинской демократии», пишет, что США могут стать «меньшими союзниками Европы из-за того, что политики в Штатах начинают сомневаться в необходимости оказания дальнейшей помощи Украине».
О’Брайан предлагает обратить внимание на риторику кандидатов в президенты США – Вивека Рамасвами и Рона Десантиса, которые высказались против военной помощи Украине.
Далее автор пишет, что слова Рамасвами о том, что за Россией следовало бы признать новые регионы, «только подтолкнут Москву к дальнейшим действиям».
Американский журнал: