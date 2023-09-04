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Известия.ru

СМИ узнали о попытке Уоллеса сорвать поставки вертолетов из США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Maciej Goclon/Fotonews

ST: экс-глава минобороны Британии пытался сорвать поставки вертолетов из США

Подавший в отставку британский министр обороны Бен Уоллес перед уходом пытался сорвать контракт на поставки американских вертолетов Chinook концерна Boeing 14 Великобритании, сообщает 2 сентября газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

Указывается, что письмо, оповещающее главу Пентагона Ллойда Остина о готовящемся пересмотре решения о поставках, Уоллес направил еще 10 августа.

Соответствующий шаг министра в британском правительстве расценили как способный ухудшить отношения с американской стороной. Кроме того, еще до этого, в июле, Уоллес выражал недовольство в отношении Вашингтона, который не поддержал его кандидатуру на пост генсека НАТО.

Как выяснила газета, уходящий в отставку министр был недоволен увеличением стоимости вертолетов до $2,9 млрд. На фоне неудовлетворения ценой шли разговоры о необходимости в принципе закупать такую технику, когда у Великобритании уже есть 60 Chinook. Противники их покупки предлагали направить лучше средства на приобретение более легких и дешевых в эксплуатации вертолетов или нескольких французских транспортников Airbus A400M Atlas.

При этом посол Великобритании в США Карен Пирс, добавило издание, предупредила британского премьер-министра Риши Сунака о возможных негативных последствиях отказа от закупки вертолетов.

Ранее, 31 августа, издание Breitbart написало о том, что отставка Бена Уоллеса станет для Украины потерей одного из ближайших союзников. Именно он курировал риторику Великобритании в отношении украинского конфликта.

Уоллес подал в отставку после четырех лет службы. Премьер-министр Риши Сунак, принимая его отставку, отметил, что делает это «с благодарностью и уважением». Уоллес, в свою очередь, пообещал премьеру и правительству постоянную поддержку.

Сообщалось, что еще 15 июля Уоллес подтвердил в интервью газете The Times, что покинет пост этой осенью и уйдет из политики.

В этот же день экс-министр энергетики и углеродной нейтральности Великобритании Грант Шэппс был назначен новым главой минобороны страны на место Уоллеса. Кроме него, в числе кандидатов также рассматривались замглавы МВД Том Тугендхат, замглавы МИДа Энн-Мари Тревельян и лидер палаты общин Пенни Мордонт.

Политолог Дмитрий Солонников рассказал «Известиям» о возможных причинах отставки Уоллеса. По словам эксперта, уход политика связан с серьезным кризисом внутри британских вооруженных сил и впоследствии ему не хотелось бы отвечать за развал оборонной отрасли Великобритании.

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A400M
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