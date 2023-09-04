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В России предрекли хлопоты с танком Abrams у ВСУ

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Американские танки M1A1 Abrams, которые поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ), очень тяжелые, поэтому их будет сложно эвакуировать с поля боя. Хлопоты с эксплуатацией танков предрек военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Abrams имеют броню по периметру, она защищает от большинства противотанковых снарядов, но не держит противотанковых ракетных комплексов. Также хромает их силовая установка, благодаря чему их в прошлом уже уничтожали в Ираке. По весогабаритности это очень тяжелый танк, который тяжело вытащить с поля боя, если его подобьют, так что с Abrams будет много хлопот», — сказал он.

Дандыкин предположил, что отремонтировать украинские Abrams можно будет в лучшем случае в Польше, где эксплуатируют американские машины. Он добавил, что обещанное Киеву количество танков не окажет существенного влияния на ход специальной военной операции.

Производство Abrams версии M1A1 началось в 1985 году и продолжалось до 1992 года. Эта модификация получила гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров и усиленное бронирование. Боевая масса танка с газотурбинным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил составляет 57 тонн.

Ранее источники Politico сообщили, что ВСУ получат первую партию из десяти танков Abrams в середине сентября.

В конце июля издание Newsweek писало, что вместо обещанных ранее M1A2 США передадут Киеву танки M1A1 с упрощенным оборудованием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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