В Италии признали: украинский прорыв провален. ВСУ несут "ужасающие потери"

Il Sussidiario: прорыв для Киева нереален — ВСУ несут значительные потери

Переговоры по Крыму возможны только в том случае, если ВСУ окажутся на границе полуострова, цитирует Il Sussidiario слова Зеленского. Впрочем, этот сценарий президента Незалежной имеет мало общего с реальностью. Украина несет "ужасающие потери", и вот какая перспектива открывается перед ней дальше.

Никаких переговоров по Крыму. Слова Зеленского, которые, казалось бы, дают надежду на возможность мирного урегулирования конфликта с уступкой русским этой территории, были поняты неправильно. Украинский президент говорил о переговорах, но только в том случае, если киевские войска дойдут до границ Крыма. Сценарий, который на данный момент, судя по тому, что известно о ситуации на поле боя, конечно же, маловероятен.

Тем временем конфликт затягивается, контрнаступление украинских войск не приносит результатов, хотя налеты беспилотников на российскую территорию усилились. Возможность переговоров или хотя бы дипломатической встречи находится в далеком будущем. Несколько предложений поступило от Китая, Турции, некоторых африканских государств. Единственный, кто не сделал ни одного шага в этом направлении, отмечает Джанандреа Гайани (Gianandrea Gaiani), директор онлайн журнала AnalisiDifesa, — это Европа, которой, однако, этот конфликт обошелся дороже всех, за исключением Украины.

Как объяснить заявления Зеленского по Крыму? Настал ли, наконец, переломный момент?

Заявления Зеленского были неверно истолкованы. Он не говорил, что готов вести переговоры по Крыму, он, похоже, сказал, что когда украинцы дойдут до границ Крыма, желательно заключить соглашение, в соответствии с которым русские уйдут из региона без боевых действий. Зеленский подразумевал, что украинские войска прорвут российскую оборону и захватят Херсон и Запорожье, находящиеся сейчас в руках России, полагая, что в этом случае, вместо того чтобы сражаться за взятие каждого дома, Москва согласится на демилитаризацию Крыма.

То есть в позиции Украины нет никаких значимых изменений?

Ситуация, о которой говорит Зеленский, абсолютно нереальна: украинцы не находятся на этапе прорыва российских рубежей и не отвоевывают территории к северу от Крыма. Украинский президент сделал гипотетическое предположение о будущем, на которое он надеется, но которое совсем не близко. Киев говорит о прорыве российской линии фронта, но бои вокруг Работино продолжаются, как и 4 июня. Сражения идут на первой линии обороны, очевидно, с ужасающими потерями со стороны украинцев, но за ней есть еще две.

К чему тогда эти заявления?

Зеленский не является искусным пропагандистом, он говорит вещи, которые значительная часть западных СМИ воспринимает как правду, но того сценария, который он предположил, на данный момент нет. За его заявлениями стоят надежды, а не конкретный сценарий. Более того, на севере в районе Купянска русские продолжают наступать.

Контрнаступление идет не так, как ожидалось: рассматривают ли украинцы вместе с НАТО возможность изменения стратегии?

Об этом много говорят. Говорят, что НАТО советует прекратить наступление на нескольких участках и сосредоточиться на южном фронте, чтобы выйти к Азовскому морю и создать угрозу Крыму. Однако, как утверждается, украинцы исчерпали свои ресурсы за последние три месяца, понеся очень большие потери. В настоящее время украинцы продолжают наступать на юге, но пока не прорывали российский фронт. Идут интенсивные бои, но перелома на театре военных действий нет. И это несмотря на заявления заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, которая говорит о русских, заблокированных в Бахмуте, о разбитых наголову русских. Мне кажется, что идет активная пропаганда, с помощью которой на Западе пытаются распространять информацию о возможных украинских победах, которых однако на данный момент нет.

Между тем украинцы увеличили частоту налетов БПЛА на российскую территорию: какую цель они преследуют этими действиями?

Атаки беспилотниками преследуют две цели. Первая — заставить россиян почувствовать свою уязвимость, вторая — спровоцировать Москву на эскалацию конфликта, которая приведет к вмешательству НАТО. Единственная надежда Украины на победу — это вовлечение в военные действия Североатлантического альянса. Украинцы это прекрасно понимают. Хотя Зеленский и говорит, что не хочет переносить военные действия на российскую территорию, потому что в противном случае союзники могут покинуть Украину, но похоже, что поступает он как раз наоборот. Правда, нападения на Россию совершаются не с помощью вооружения, полученного от Запада, хотя можно предположить, что информационная поддержка этих нападений идет от союзников по НАТО. Беспилотники, которые использует Киев, построены на Украине при поддержке многих стран-союзников.

Так ли уж маловероятно возможное участие НАТО?

Слухи о причастности стран Балтии к атаке на Псковскую авиабазу, похоже, подтверждают попытку вовлечения стран НАТО. Я полагаю, что на эти страны и Польшу оказывается давление с целью усилить их косвенное участие, добиваясь вмешательства НАТО. Но в настоящее время трудно представить, что это может произойти.

А как в США относятся к российско-украинскому конфликту, помимо военной помощи и заявлений о поддержке Киева?

За исключением Байдена, нет ни одного кандидата в президенты США, который бы высказался за продолжение участия США в этом конфликте. Его поддержка не принесет ни одного лишнего голоса. Конфликт перестал быть привлекательным. Даже республиканцы попросили Байдена уточнить, каковы цели участия США в нем. Если бы Америка постепенно вышла из игры, то для Украины это означало бы прекращение поддержки.

Но есть ли хоть какие-то зацепки, которые могут привести к дипломатическому решению?

Альтернатива оружию может появиться только тогда, когда прекратится помощь Запада. Если помощь стран-членов НАТО будет прекращена, украинцы будут вынуждены пойти на переговоры. Если только не произойдет перелома на фронте: украинцы прорвут оборону или русские контратакуют и захватят новые территории. Тогда ситуация изменится, но это сценарии маловероятны.

Почему Китай исчез со сцены?

Китай внес свое предложение, также как и турки, и семь африканских лидеров, но нет никого, кто хотел бы вести переговоры. Прежде всего, украинцы: им пришлось бы согласиться на уступку России территорий, но сегодня Зеленский, объявив все оппозиционные партии вне закона, опирается на националистов, а те никогда не пойдут на переговоры. Русские не заинтересованы в переговорах, время на их стороне: в военном отношении Москва заинтересована в том, чтобы наступательные действия, которые к сентябрю истощили украинские ресурсы, исчерпали себя. Затем начнется осень, на Украине дороги покроются грязью, а к ноябрю, когда придут морозы, у русских может появиться шанс воспользоваться слабостью Украины.

А Европа, похоже, уклоняется от поиска решения?

Китай беспокоится, что в Европе произойдет экономический коллапс, ведь она его крупный партнер. Парадоксально то, что Евросоюз, которому больше всех пришлось расплачиваться с точки зрения экономики, энергетики и безопасности в целом, не сделал ни одного предложения о прекращении военных действий. Европа — это тот уголок мира, который понес наибольшие потери после украинцев и не смог ни выдвинуть предложение, ни найти посланника. А ведь даже папа римский предпринял какие-то действия.

Автор статьи: Джанандреа Гайани (Gianandrea Gaiani)