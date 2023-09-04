Противовоздушная обстановка: какие ПЗРК защищают войска РФ на передовой

Переносные зенитные ракетные комплексы стали одними из самых эффективных средств ПВО в специальной военной операции

В ходе проведения спецоперации на Украине огромную роль играет обеспечение противовоздушной обороны (ПВО). Особо важна организация ПВО переднего края Сухопутных войск — непосредственно на линии боевого соприкосновения. Самым эффективным средством воздушной самозащиты пехоты с 1970-х годов остаются переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). В боевых действиях они оказались одной из самых эффективных систем ПВО. В том, какие ПЗРК есть у Вооруженных сил РФ и на что они способны, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

Переносной и эффективный

Переносной зенитный ракетный комплекс позволяет без особой подготовки поразить визуально наблюдаемый летательный аппарат противника — самолет, вертолет, крылатую ракету. Ракеты ПЗРК имеют инфракрасную головку самонаведения (ГСН) и, следовательно, аппарат-цель должен излучать тепло. У самолетов и вертолетов, как и у крылатых ракет, с этим нет проблем — реактивный или газотурбинный двигатель дает достаточно тепла, чтобы ракета ПЗРК могла на него уверенно наводиться. Совсем иная ситуация с квадрокоптерами и другими малогабаритными дронами — их двигатели либо электрические, либо маломощные поршневые. Соответственно, их температура часто недостаточна для того, чтобы ПЗРК мог на такой объект уверенно наводиться, и для борьбы с ними должны использоваться ЗРК других типов.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский Источник изображения: iz.ru

Как работает стрелок ПЗРК? При угрозе появления воздушной цели — самолета или вертолета — необходимо подготовить к применению весь комплекс. Он обычно состоит из пускового устройства, трубы с ракетой и источника энергии — мощной «батарейки», от которой работает вся электроника пускового механизма. Стрелок-оператор берет собранный комплекс на плечо и поворачивается в сторону, откуда ожидается появление цели. Наблюдая ее, он включает источник питания и тем самым активирует головку самонаведения — в ракете раскручивается гироскоп автопилота, а инфракрасная головка ловит тепловое излучение от цели.

Как только цель поймана в прицел, раздается звуковой сигнал, стрелок нажимает спусковой крючок, и ракета уходит к цели. Сначала у нее работает выбрасывающий двигатель ­­— он выкидывает ракету из пусковой трубы на безопасное расстояние. Потом, на удалении 5-6 м от стрелка, у нее включается мощный маршевый двигатель, и дальше ракета полностью самостоятельно летит к цели. Объект поражается даже при небольшом промахе — боевая часть срабатывает дистанционно, и при ее подрыве формируется облако осколков, которое воздействует на конструкцию и двигатель цели.

«Стрела-2»

Первый советский ПЗРК «Стрела-2» создан под руководством С.П.Непобедимого и Б.И.Шавырина в Конструкторском бюро машиностроения в Коломне. Разработка «Стрелы» была начата в 1960 году. Первым массовым ПЗРК стала модернизированная «Стрела-2М», которая в 1970 году была принята на вооружение Сухопутных войск. Если «Стрела-2» могла поражать цели только на догонных курсах, то есть при стрельбе вдогон улетающему самолету, то «Стрела-2М» обладала новой, более чувствительной ГСН, которая обеспечивала применение и вдогон, и навстречу самолету-цели. ПЗРК первого поколения могли поражать цели на дальности от 750 до 4200 м, следующие — на высотах от 50 до 1500 м со скоростью до 950 км/ч. То есть эти ПЗРК могли эффективно бороться со всеми вертолетами и практически всеми штурмовиками и истребителями-бомбардировщиками, которые атаковали непосредственно линию обороны пехоты.

Опытно-исследовательские учения ПВО сухопутных войск «Оборона-92». Военный фельдшер на учениях является оператором переносного ЗРК «Стрела» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Инякин

Но самолеты стали пользоваться постановкой тепловых помех, а также были начаты работы по экранированию их двигателей. Эффективность первых ПЗРК стала заметно снижаться. И тогда в КБ машиностроения были начаты работы по созданию нового комплекса «Стрела-3» — с охлаждаемой высокочувствительной головкой самонаведения. Ракета стала не только более чувствительной, но и высота поражения воздушных целей выросла до 3000 м. «Стрела-3» производилась с 1974 по 1981 годы.

«Игла»

Но этого было мало: в начале 1970-х годов начались работы по созданию ПЗРК следующего поколения — «Игла». Этот ПЗРК должен был получить новый двигатель и новую высокоизбирательную ГСН, от которой самолеты и вертолеты не могли уйти или закрыться помехами. Новая ракета должна была получить «умную» систему, которая по разным алгоритмам наводилась на удаляющиеся и приближающиеся цели.

Ракета должна была совершать маневр после старта в сторону маневрирующей цели, а боевая часть усиливалась остатками топлива в ее двигателе. Скорость, дальность и высота полета ракеты были значительно повышены. Комплекс впервые получил электронный планшет, на который от других подразделений ПВО могла выводиться информация о воздушной обстановке в районе работы комплекса.

Военнослужащий с переносным зенитным ракетным комплексом «Игла» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Комплекс получался революционным по своим возможностям, но планы по срокам его готовности к производству оказались нарушены. И тогда было принято компромиссное решение о запуске в производство новой ракеты «Игла» с ГСН от ракеты «Стрела-3». Так появился комплекс «Игла-1», принятый на вооружение в 1981 году. А уникальная «Игла» догнала «Иглу-1» в 1983 году и стала лучшим ПЗРК в мире на 1980–1990-е годы.

Эстафета советских разработок была продолжена в 1990-е годы комплексом «Игла-С», для которого заново и на современном элементном уровне были разработаны и головка самонаведения, и маршевый двигатель, и электроника ракеты, и боевая часть, и стартовый двигатель, и элементы пусковой установки. Первый российский ПЗРК принят на вооружение в начале 2000-х годов. Дальность действия — до 6000 м, высота поражения целей — от 10 до 3500 м. Ракета комплекса способна поражать сверхзвуковые самолеты. Сегодня этот ПЗРК есть в частях Вооруженных сил России в зоне СВО и успешно применяется по самолетам и вертолетам противника.

«Верба»

И, наконец, в 2014 году на вооружение российских ВДВ и Сухопутных войск начал поступать самый совершенный на сегодня ПЗРК «Верба». Ракеты комплекса оснащены новой трехдиапазонной ГСН повышенной чувствительности, у которой в 2,5 раза увеличена зона обстрела целей с низким уровнем теплового излучения. Еще одно очень заметное изменение — высота поражаемых целей. Теперь нашим стрелкам-зенитчикам доступны высоты до 4500 м. Именно этими ПЗРК сбивались неоднократно разведывательные и ударные самолеты ВСУ, которые считали, что летят на безопасной от огня высоте.

Военнослужащий с ПЗРК «Верба» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Удобно ли работать с ПЗРК? Масса комплекса «Верба» чуть более 17 кг. Конечно, бегать с такой нагрузкой 100-метровку сложно, но это вполне себе переносной комплекс. И надо помнить, что с таким ПЗРК можно в одиночку уничтожить вражеский летательный аппарат и защитить своих сослуживцев в окопах и на земле.

Дмитрий Корнев