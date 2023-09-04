Оригинал взят у коллеги altyn73 в Новые формирования Вооруженных Сил России. Продолжение.

В Краснодарском крае сформирована 52-я артиллерийская бригада Воздушно-десантных войск. На вооружение бригады буксируемые 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б".

Орудие 2А36 "Гиацинт-Б" 52-й артиллерийской бригады ВДВ ведет огонь в зоне СВО (с) источник https://t.me/russian_airborne/1569

источник https://tvspb.ru/news/2023/04/16/vitalij-aksyonov-vystupil-pered-bojczami-v-dnr

В Ленинградской области сформирована 17-я артиллерийская бригада большой мощности. На вооружении бригады состоят тяжелые самоходные орудия 2С7М Малка и 2С4 Тюльпан . По озвученным планам Минобороны РФ будет сформировано пять подобных бригад.

подполковник Салим Каруров командир 28-го мотострелкового полка в составе 18-й армии. источник https://glava.e-dag.ru/press/533/

В составе вновь сформированной 18-й общевойсковой армии активно действует 28-й мотострелковый полк. Согласно сообщению телеграм-канала ТалипоV 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 🅉 28-й мотострелковый полк входит в состав 70-й мотострелковой дивизии. Когда и где была сформирована дивизия пока неизвестно.

В состав вновь сформированного 40-го армейского корпуса входит новая 144-я мотострелковая бригада источники https://don24.ru/rubric/obschestvo/dobrovolcam-rostovskogo-motostrelkovogo-batalona-vyplatyat-premii-po-rasporyazheniyu-gubernatora.html и https://vesti-khasrayon.ru/adverts/media/2023/8/11/glava-hasavyurtovskogo-rajona-otmechen-blagodarstvennyim-pismom-za-aktivnoe-sotrudnichestvo-i/

В 2022-2023 гг. сформированы и проходят формирования следующие части:

В Западном военном округе - сформировано управление 3-го армейского корпуса и проходит формирование управление нового армейского корпуса в Карелии. Вновь сформированы 6-я мотострелковая дивизия и 17-я артиллерийская бригада большой мощности.

В Южном военном округе - военные формирования ДНР и ЛНР подчинены 8-й общевойсковой армии как 1-й армейский корпус ( в составе 1-й, 5-й, 9-й , 110-й , 114-й и 132-й мотострелковых бригад, 14-й артиллерийской бригады и ряда отдельных полков и батальонов) и 2-й армейский корпус ( в составе 4-й, 7-й, 85-й , 88-й и 123-й мотострелковых бригад, 10-й артиллерийской бригады и ряда отдельных полков и батальонов). Сформировано управление 18-й общевойсковой армии ( на базе управления 22-го армейского корпуса) , управление 40-го армейского корпуса, 47-я и 70-я мотострелковые дивизии , 144-я мотострелковая бригада и 52-я артиллерийская бригада ( в составе ВДВ).

В Центральном военном округе - сформировано управление 25-й общевойсковой (резервной) армии , 67-я мотострелковая дивизия , 72-я мотострелковая бригада . Идет формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ на базе 31-й десантно-штурмовой бригады.

Формирование 55-й дивизии морской пехоты на Тихоокеанском флоте пока официально не подтверждено.