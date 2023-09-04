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Индийский луноход перевели в спящий режим

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«Викрам» снятый со стороны камерой лунохода «Прагъян»
«Викрам» снятый со стороны камерой лунохода «Прагъян».
Источник изображения: Wikimedia Commons

Луноход индийской космической миссии «Чандраян-3» выполнил все задачи на поверхности Луны. Аппарат безопасно припарковали и перевели в спящий режим, который продлится до 22 сентября, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X.

Сейчас у лунохода продолжает работать приемник солнечной энергии. Он будет ждать следующего восхода солнца — в случае успешного пробуждения аппарату найдут новые задачи, иначе он навсегда останется на Луне в качестве «посла Индии».

Индия первой в мире успешно посадила космическую станцию на южный полюс Луны. Модуль «Чандраян-3» опустился на поверхность спутника Земли 24 августа. Перед этим посадочный модуль «Чандраян-3» установил контакт с орбитальной станцией «Чандраян-2», которая приветствовала его словами «Добро пожаловать, дружище!».

Индийский «Прагьян» нашел на южном полюсе Луны серу, алюминий, кальций, железо, кремний, хром, титан, марганец и кислород. Перед этим он передал на Землю отчете о температуре верхнего слоя лунной почвы

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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