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ТАСС

DPA: самолеты ВВС ФРГ начали оказывать помощь Словакии в защите воздушного пространства

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"Еврофайтер" ВВС Германии
"Еврофайтер" ВВС Германии.
Источник изображения: invoen.ru

Защитные полеты будут проводиться до 22 декабря

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Германии на фоне конфликта на Украине со 2 сентября оказывают помощь в защите воздушного пространства Словакии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС.

По его данным, до 22 декабря в воздушном пространстве Словакии, являющейся членом НАТО, будут проводиться так называемые защитные полеты. Два истребителя Eurofighter будут постоянно находиться в состоянии готовности к перехвату неопознанных или враждебных самолетов в небе над республикой. Кроме того, планируются тренировочные полеты над Словакией.

Как напоминает DPA, поскольку в марте этого года Словакия передала Украине свои советские истребители МиГ-29, она больше не может самостоятельно защищать собственное воздушное пространство. 

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Страны
Германия
Словакия
Украина
Продукция
EF-2000
Проекты
NATO
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