Войти
bmpd.livejournal.com

Иран получил самолёты Як-130

606
0
0

Как сообщают, военно-воздушные силы Ирана получили первые два поставленных Россией учебно-боевых самолёта Як-130. Это подтверждается соответствующими фото- и видеоматериалами, сделанными на 8-й тактической авиабазе ВВС Ирана в Исфахане, где эти самолеты Як-130 уже начали совершать полеты.

Один из двух первых полученных ВВС Ирана из России учебно-боевых самолетов Як-130 (иранский бортовой номер "7-9701"). Исфахан, сентябрь 2023 года (с) социальные сети

Официально о контракте на поставку самолетов Як-130 Ирану не сообщалось, но первые сообщения иранских ресурсов о закупке Як-130 появились еще в начале июля. Предположительно, данные первые два самолета Як-130 были доставлены в аэропорт Мехрабад в Тегеране на борту военно-транспортного самолета Ан-124-100 из состава 224-го летного отряда Министерства обороны России.

Таким образом, Иран стал седьмым зарубежным получателем самолетов Як-130 производства Иркутского авиационного завода, после Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы и Лаоса.

Предположительно, доставивший в Тегеран два первых поставленных Ираку учебно-боевых самолета Як-130 военно-транспортный самолет Ан-124-100 из состава 224-го летного отряда Министерства обороны России (регистрационные номера на Ан-124-100 закрашены), август 2023 года (с) EBG Aviation Phptography

Видео Як-130 в Иране :

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Бангладеш
Белоруссия
Вьетнам
Ирак
Иран
Лаос
Мьянма
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Як-130
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
Похожие новости
22.11.2021
Вьетнам получил первые самолеты Як-130
30.10.2020
Началась сборка первых УБС Як-130 для ВВС Вьетнама
02.09.2020
«Оборонка» обороне
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
25.02.2019
Сабайди, Як-130!
30.11.2011
Корпорация «Иркут» оценивает емкость рынка самолетов Як-130 до 2015 года в 250 ед.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:33
  • 54957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?