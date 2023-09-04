Иран получил самолёты Як-130

Как сообщают, военно-воздушные силы Ирана получили первые два поставленных Россией учебно-боевых самолёта Як-130. Это подтверждается соответствующими фото- и видеоматериалами, сделанными на 8-й тактической авиабазе ВВС Ирана в Исфахане, где эти самолеты Як-130 уже начали совершать полеты.

Один из двух первых полученных ВВС Ирана из России учебно-боевых самолетов Як-130 (иранский бортовой номер "7-9701"). Исфахан, сентябрь 2023 года (с) социальные сети

Официально о контракте на поставку самолетов Як-130 Ирану не сообщалось, но первые сообщения иранских ресурсов о закупке Як-130 появились еще в начале июля. Предположительно, данные первые два самолета Як-130 были доставлены в аэропорт Мехрабад в Тегеране на борту военно-транспортного самолета Ан-124-100 из состава 224-го летного отряда Министерства обороны России.

Таким образом, Иран стал седьмым зарубежным получателем самолетов Як-130 производства Иркутского авиационного завода, после Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы и Лаоса.

Предположительно, доставивший в Тегеран два первых поставленных Ираку учебно-боевых самолета Як-130 военно-транспортный самолет Ан-124-100 из состава 224-го летного отряда Министерства обороны России (регистрационные номера на Ан-124-100 закрашены), август 2023 года (с) EBG Aviation Phptography

Видео Як-130 в Иране :