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Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По сообщению ОАК, испытания проводились в Комсомольске-на-Амуре, где SJ-100 выполнил полет на высотах до 6 километров. Полет длился 75 минут. Первые испытания проходили в течение 54 минут — самолет набирал высоту до трех тысяч метров и скорость до 343 километров в час.

«Во время полета экипаж выполнил уборку шасси, проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, а также работу противообледенительной системы», — рассказали в корпорации.

Кроме того, экипаж самолета проверил функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов и работу системы автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов.

Ранее заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов заявил, что первый полет SJ-100 — это победа российской промышленности над санкциями. Всего на самолете импортозаместили около 40 систем и агрегатов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
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