Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутниками американской системы предупреждения о ракетном нападении

Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в субботу стартовала на орбиту с группой из 13 спутников новой системы предупреждения Космических сил США о ракетном нападении (СПРН), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:25 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:25 мск).

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0B являются частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу запущенных в пятницу аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и 11 спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в 13-й раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.