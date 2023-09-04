Войти
Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутниками американской системы предупреждения о ракетном нападении

489
0
0
Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux, архив

Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в субботу стартовала на орбиту с группой из 13 спутников новой системы предупреждения Космических сил США о ракетном нападении (СПРН), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:25 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:25 мск).

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0B являются частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу запущенных в пятницу аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и 11 спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в 13-й раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ГЗЛА
СПРН
Похожие новости
01.06.2023
SpaceX провела 200 безаварийных подряд пусков Falcon 9
07.04.2023
Илон Маск удаляется от украинской армии
04.04.2023
Среди выводимых компанией SpaceX на орбиту спутников - аппараты для отслеживания гиперзвуковых ракет
27.03.2023
Карающий меч в руках России
26.10.2021
Главный конструктор СККП: в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором станет критической
17.08.2018
Создание возвращаемой ракеты обойдется очень дорого - глава "Ил"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:33
  • 54957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?