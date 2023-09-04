Западная пресса: Вашингтон и Ханой намерены в скором времени заключить соглашение о стратегическом партнёрстве

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США и Вьетнам готовятся к подписанию соглашения о «всеобъемлющем стратегическом партнёрстве», пишет американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в обеих столицах. Как уточняет издание, это произойдёт в ходе предстоящего визита главы Белого Дома Джо Байдена в Ханой в середине сентября.

В то же время, отмечает WP, последний, как правило, не предпочитает заключать договоров о создании каких-либо военных союзов. Однако необходимость в подписании со Штатами вышеупомянутого соглашения поможет этой стране получить для себя не только экономические преференции, но и даст толчок развитию сотрудничества с Вашингтоном в сфере обороны из-за некоторой напряжённости, прослеживающейся в отношениях с Китаем.

В то же время авторы публикации обращают внимание на то, что дипломатический статус для Вьетнама имеют такие государства как РФ (с 2012 года), КНР, Республика Корея и Индия. Как уточнили аналитики, опрошенные изданием, идя на этот шаг, Ханой намерен продемонстрировать Пекину «с какой агрессией тот проявляет свою военную силу в регионе».

Нам удалось убедить Ханой в целесообразности поддержания отношений на высоком уровне путём предоставления убедительных аргументов на этот счёт

– рассказал в интервью газете один из сотрудников администрации американского президента, подчеркнув, при этом, что соответствующее соглашение никоим образом не направлено на формирование оборонного альянса.

На то, что данное соглашение между США и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) нацелено, прежде всего, на повышение экономической активности между двумя государствами обратил внимание и старший научный сотрудник сингапурского института ISEAS Ле Хонг Хиеп. Как подчеркнул эксперт, Штаты, таким образом, преследуют цель диверсификации производственных мощностей за пределы Китая, в то время как Вьетнам заинтересован в развитии передовых технологий.

Более того, отмечается в материале, данное соглашение позволит обоим государствам увеличить количество посещений американских авианосцев (на территории Вьетнама), проводить совместные военные учения, а также продавать оружие.

Напомним, что ранее Bloomberg уже писал о планах американских властей по диверсификации своего производства в Китае, в том числе путём его распространения на территории соседних Индии, Вьетнама и Таиланда.