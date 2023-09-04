Индия получает израильские аэробаллистические ракеты Rampage

На индийских ресурсах появилась фотография полученной Индией новой израильской аэробаллистической ракеты Rampage, как сообщается, планируемой к интеграции в состав вооружения корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ авиации ВМС Индии (эти самолеты видны на заднем плане). Cнимок сделан в ходе посещения 30 августа 2023 года делегацией ВМС ОАЭ летно-испытательной эскадрильи авиации ВМС Индии (Naval Flying Test Squadron) на авиабазе Ганза в Гоа.

Израильская аэробаллистическая ракета Rampage авиации ВМС Индии на авиабазе Ганза в Гоа, 30.08.2023 (с) Adithya Krishna Menon @AdithyaKM_

О соглашении о закупке Индией ракет Rampage было сообщено индийскими СМИ в декабре 2022 года, причем тогда сообщалось, что ракета должна поступить на вооружение истребителей Су-30МКИ ВВС Индии. Однако первый снимок индийской Rampage был сделан на базе индийской морской авиации.

Ракета Rampage совместно разработана израильскими компаниями Israel Aerospace Industries (IAI, головной производитель) и Elbit Systems, и, видимо, фактически является авиационным вариантом известной наземной 306-мм высокоточной бвллистической ракеты EXTRA. Как заявляется, Rampage имеет длину 4,7 м, стартовую массу 570 кг и массу осколочно-фугасной боевой части 150 кг. Система наведения инерциально-спутниковая, с возможностью коррекции по даталинку. Дальность пуска в зависимости от высоты и скорости самолета-носителя может достигать 250 км, а возможно и более.

По ряду сообщений, ракета Rampage поступает на вооружение ВВС Израиля с 2018 года и будто с 2019 года использовалась ими в ударах по Сирии. Индия стала первым известным иностранным заказчиком ракеты Rampage. В августе 2023 года появились сообщения о том, что соглашение о приобретении этих ракет подписала Греция. Также сообщается об интересе к этим ракетам со стороны ВВС Великобритании, рассматривающим Rampage в качестве более дешевой альтернативы авиационным крылатым ракетам Storm Shadow.