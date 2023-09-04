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В США заявили о возможности полного уничтожения Техаса «Сарматом»

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» может полностью уничтожить Техас или похожую по размерам территорию. Об этом заявили обозреватели американского журнала Military Watch Magazine, посвященного вооружениями и вопросам обороны.

По мнению авторов журнала, постановка комплекса «Сармат» на дежурство увеличивает и без того имевшееся преимущество России в сфере стратегических вооружений.

«Арсенал американских межконтинентальных баллистических ракет, безусловно, самый старый и наименее совершенный в мире. Он состоит из ракет Minuteman III 1970-х годов», — убеждены военные эксперты.

Также авторы журнала отметили, что появление «Сармата» в числе вооружений Российской армии произошло на фоне участившихся сообщений о возможном открытом противостоянии России и НАТО.

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой поставлен на боевое дежурство 1 сентября. Жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования Р-28 «Сармат» оснащена 10-тонной боевой нагрузкой и способна преодолевать около 16 тысячи километров.

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Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Проекты
Minuteman
NATO
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