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Военное обозрение

Показаны кадры применения FPV-дронов для ударов по бронетехнике и живой силе ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине показал важное, а порою решающее значение наличия у противоборствующих сторон достаточного количества беспилотных летательных аппаратов различного типа и назначения.

По сообщениям наших военнослужащих и военкоров, в первые месяцы спецоперации российские военные значительно уступали ВСУ в наличии БПЛА. Однако примерно с лета прошлого года ситуация стала меняться в лучшую сторону. Сейчас можно сказать, что ВС РФ достигли как минимум паритета, а по некоторым типам и значительного, даже эксклюзивного, преимущества в использовании дронов как на передовой, так и для нанесения ударов по тыловым военным и связанным объектам на территории Украины.

Помимо получивших известность уже почти во всем мире отечественных беспилотников-камикадзе «Герань-2» (на Украине их упорно называют иранскими) и «Ланцет», российские военные активно используют относительно недорогие FPV-дроны. С их помощью проводится разведка, корректировка огня, наносятся удары по живой силе, технике и орудиям ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

На этот раз в российских пабликах распространяется сразу несколько видеороликов с кадрами применения ВС РФ FPV-дронов на Запорожском направлении. На одном из роликов показан прилет беспилотника по вражеской бронемашине, удар нанесли бойцы «Восточной» группировки войск. На других запечатлено уничтожение ПТРК противника и группы украинских боевиков. Судя по кадрам объективного контроля, мощный взрыв скорее всего «задвухсотил» как минимум одного из боевиков, передвигающихся небольшой группой вдоль лесополосы. Еще один, скорее всего, ранен.

Источник изображения: topwar.ru

Последний сюжет явно адресован и украинским зрителям. Комментатор видео призывает солдат ВСУ сдаваться ради сохранения жизни, подчеркивая, что на фронте каждый день гибнут тысячи украинцев.

Ты будешь следующим. Смерть неизбежна. Сдавайся!

— призывает комментатор.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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