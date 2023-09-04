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Военное обозрение

США модернизируют британскую авиабазу Лейкенхит для размещения ядерных бомб B61-12

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании спустя 15 лет после его вывода, ВВС США проводят модернизацию авиабазы британских королевских ВВС Лейкенхит в английском графстве Саффолк, где будут находиться специальные склады. Об этом пишет британская пресса.

Американское ядерное оружие находилось на территории Соединенного королевства до 2008 года, после чего было выведено в связи с "уменьшением риска ядерной войны". Теперь, спустя 15 лет, ядерное оружие возвращается в Британию, как ответ на размещение российского ТЯО в Белоруссии. Впрочем, в Пентагоне не подтверждают эти планы, но и не опровергают их.

(...) Согласно нашей позиции, мы не раскрываем детали об американских ядерных силах, в том числе об их базировании. Политика США заключается в том, чтобы не подтверждать, но и не опровергать факты присутствия или отсутствия ядерного оружия в каких-либо местах

- заявила официальный представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

Места размещения ядерных бомб B-61 в Европе

Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний день США разместили в Европе порядка 150 американских ядерных бомб B-61, которые в настоящее время модернизируются до уровня B61-12. Специальные склады расположены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Теперь к ним присоединится и Великобритания.

Авиабаза Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит используется ВВС США довольно длительное время, на ней базируются 48-е истребительное авиакрыло американских ВВС в составе 492, 493, 494 и 495 эскадрилий, использующих F-15E Strike Eagle. В конце этого года две эскадрильи F-15 будут заменены на F-35, которые являются сертифицированными носителями ядерного оружия, в том числе бомб B61-12.

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