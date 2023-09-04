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РИА Новости

На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности

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На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности
На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram

Военные ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности на учениях в Белоруссии

МИНСК, 2 сен - РИА Новости. В рамках учений ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, отрабатываются угрозы биологической и химической безопасности, сообщила в субботу пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале.

"В ходе специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023" отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что для недопущения распространения условной биологической угрозы была развернута карантинная зона, где разместили подразделение. В районе ведется наблюдение за личным составом и осуществляется своевременное реагирование при появлении новых заболевших.


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