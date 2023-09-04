Войти
Интерфакс-АВН

Министр обороны Азербайджана и глава Генштаба ВС Турции обсудили перспективы военного сотрудничества

537
0
0
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Баку. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Метином Гюраком, сообщает Минобороны Азербайджана.

"На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух стран и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Затем министры обороны двух стран приняли участие в аэрокосмическом и технологическом фестивале "Технофест" в Анкаре.

В ходе визита Гасанов также встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Турция
Похожие новости
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
25.06.2019
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
29.05.2019
Погранслужба ФСБ России планирует в этом году морские учения с восемью странами
03.05.2019
Украина и Азербайджан готовят планы налаживания ВТС в сфере производства боеприпасов
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
05.12.2018
В Азербайджан отправлена первая партия УТС MFI-395 "Супер Мушшак"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:33
  • 54957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?